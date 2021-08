La surrealista escena de unos trabajadores transportando un piano mientras uno de ellos toca una melodía

Nunca una mudanza se había hecho con tanto ritmo. Y sino que se lo digan a un grupo de trabajadores que se ha hecho viral en las redes sociales por lo que hicieron cuando transportaban un piano por la calle: fueron sorprendidos bailando mientras uno de ellos tocaba el piano.

En el vídeo se les puede ver animándose, a pesar de la dificultad de transportar este instrumento, y bailar mientras el compañero toca la pieza sentado en la banqueta.

В Москве грузчики сыграли «Катюшу» на пианино. pic.twitter.com/lv7V6FofSK — Слоновый прыгунчик (@shrewsru) June 30, 2021

La melodía en concreto que suena en el vídeo es una ‘Katiusha’, una de las canciones populares más famosas del país y que hace referencia al amor de una joven por su novio que se encuentra haciendo la mili. La obra fue compuesta en los años 30 y se popularizó en la Segunda Guerra Mundial .

Loro triunfa cantando rock

Tico es un loro amazónico que es la última sensación de YouTube por ‘cantar’ clásicos del rock. Acompañando a la guitarra de su dueño, Fran Maglino, el animal interpreta algunas de las melodías más conocidas de las clásicas bandas de rock AC/DC, Fleetwood Mac o Led Zeppelin. En la plataforma de vídeos acumula más de 100.000 seguidores, pero en total las visualizaciones suman 23 millones. Entre los vídeos más vistos está su versión de ‘Here Comes The Sun’ de The Beatles con cerca de 3 millones de visitas, seguido de ‘Whole Lotta Rosie’ de AC/DC con otras 2,8 millones de visitas. En algunas de sus actuaciones, se ve primero a Frank tocando los primeros acordes y al presumido loro cerca de la cámara siguiendo la melodía.

Tico fue adoptado hace ya 18 años por Frank y su mujer Gina en Florida. Desde entonces siempre ha estado con la pareja y se ha convertido en un miembro más de la familia. Frank siempre ha tocado la guitarra, además de que trabaja en una empresa dedicada a los equipos de música.