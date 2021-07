¡A la caza del tesoro! Dos amigos entierran un cofre con 8.000 euros que se quedará el primero que lo encuentre

¿A quién no le gustaría participar en una búsqueda del tesoro y llevarse un suculento botín? John Maxim y David Cline, dos amigos de Utah (Estados Unidos), son conscientes de que un juego así gusta a pequeños y a mayores y el año pasado, para animar a sus vecinos tras el duro confinamiento a causa de la pandemia, no se les ocurrió otra cosa que meter 5.000 dólares (4.206 euros) en un cofre: ¡quien encontrara el cofre, se quedaría con el dinero! La idea tuvo tal éxito que este año no solo han vuelto a organizar esta peculiar gymkana, sino que además han doblado la recompensa escondida: 10.000 dólares (8.412 euros), que irán a parar al bolsillo del afortunado que los encuentre.

“Es algo emocionante, es una de las únicas cosas en toda nuestra sociedad que trasciende las líneas políticas y a todo”, han comentado, muy contentos, John y David en Fox News. “Para nosotros, la alegría es simplemente ver a las familias, los amigos y las parejas y a todos salir a las montañas y descubrir nuevos lugares y pasar un buen rato haciéndolo”. El ganador del juego, además de pasárselo en grande, tendrá con qué hacer frente a algún que otro apuro económico o podrá, según el caso, darse un buen capricho.

La búsqueda del tesoro ya está en marcha; comenzó la semana pasada con la publicación de un poema que contenía una serie de pistas ocultas. A estas, se sumarán otras que los organizadores irán publicando cada viernes. Por el momento ya hay unas mil personas participando para intentar encontrar el atractivo botín.

John y David lo han puesto este año un poco más difícil porque su intención es que el juego dure todo el verano, no como el año pasado, que en tan solo cuatro días uno de los participantes dio con la clave y se hizo con el tesoro… Lo que sí harán es premiar a aquellos que compartan en sus redes sociales imágenes de la búsqueda: les darán las pistas un día antes de hacerlas públicas para que puedan tener ventaja.

La zona montañosa en la que está escondido el tesoro se extiende a lo largo de varios kilómetros ©GettyImages

A quienes se han comunicado que forman parte de esta peculiar expedición, ya se les ha hecho entrega de un mapa del tesoro. Solo muestra, eso sí, la zona en la que se halla el cofre, no hay marcado ningún punto exacto ni ningunas coordenadas. Mientras, las dos únicas pistas que ya se han hecho públicas es que el cofre no está enterrado a mucha profundidad ni se encuentra en una estación de esquí que hay en el área del mapa.

Los participantes van descartando lugares, pero las montañas de Utah son un amplísimo territorio para explorar… pero también en el que disfrutar. Sin duda, una opción de lo más divertida para pasar un verano diferente.