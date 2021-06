Hablamos con Massi, el ‘gamer’ español de 6 millones de seguidores que trabaja 12 horas al día

Lo peor es que realmente no desconecto nunca del trabajo. Al trabajar en casa, no desconecto, estoy siempre pendiente de las redes sociales, de si todo se ha publicado bien, de contestar mensajes… Cuando tu lugar de trabajo está donde duermes siempre acabas trabajando extra.

Tampoco me gusta el prejuicio de que los youtubers son ricos, ganan mucho dinero y que es algo muy fácil porque solo es decir tonterías ante la cámara (el típico tópico). Es una profesión nueva, la gente no sabe lo que hay detrás y las dificultades que hay, no solo en llegar a un millón de suscriptores, sino a 10.000 o 100.000. Es muy complicado, muchas personas lo intentan todos los días, creen que con crear un canal y subir un vídeo ya te conviertes en El Rubius, pero no es así. Es difícil y tardas muchos años.

¿Cómo te imaginas que será tu camino profesional de aquí a dentro de 10 años?

No lo sé. Siempre me he dedicado en exclusiva a un juego, Minecraft, y no sé si seguirá funcionando dentro de 10 años. La verdad es que me ha sorprendido que yo empecé jugando a Minecraft hace 10 años y quién me iba a decir que hoy en día no solo sigo jugando, sino que me dedico a hacer vídeos sobre este juego. Eso sí, yo no hago el mismo tipo de vídeos de Minecraft hace cinco años que ahora; sigue siendo el mismo juego pero el contenido es totalmente diferente. Si el éxito de Minecraft no dura 10 años más, tendré que adaptarme, buscar otros contenidos o hacer otros vídeos para poder avanzar. Yo por mi estaría todo el tiempo que fuera, lo tengo muy mecanizado, estoy muy cómodo en YouTube y no me veo en otro lado.