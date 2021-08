Azul Místico, de azafata de altos vuelos a triunfar como ‘youtuber’: ‘Los aviones son lugares muy sucios’

Azul Místico acumula en su canal de ‘YouTube’ más de 24 millones de visualizaciones y casi 400.000 seguidores, unas cifras que la convierten en una de las ‘youtubers’ de viajes más populares. Detrás de este nombre tan ‘espiritual’- que hace referencia a una canción de rap- se esconde Anita Hernández, una joven granadina de 28 años graduada en Bellas Artes que un día decidió dar un giro de 360 grados a su vida y probar suerte como azafata de Emirates.

Durante casi dos años dio la vuelta alrededor del mundo, visitando lugares inimaginables y viviendo experiencias que serían la envidia de cualquiera (y otras no tanto). Pero tras recalar en más de 50 países y hacer 1.000 horas en vuelos, Anita dejó su trabajo de azafata para enfocarse en su labor como ‘youtuber’.

Azul Mítico, una ‘youtuber’ aventurera que recorre el mundo ©Azul Mísitico

En la plataforma de vídeos triunfa un contenido en el que no solo sumerge a sus seguidores en diferentes culturas y países, sino que también despierta la curiosidad desvelando secretos y curiosidades de los lugares más recónditos. Ahora, la joven ha publicado su primer libro Postales desde el aire: Todo lo que viví y viajé como azafata de vuelo, un obra en la que invita a ‘volar’ con ella y recorrer su experiencia como azafata. En TU OTRO DIARIO hemos hablado con ella.

Tu afán por viajar nace ya cuando eras pequeña con los viajes que hacías con tu familia en autocaravana, ¿Qué recuerdos tienes de esas aventuras?

¡Muchísimos! Viajábamos sin planes, decidiendo sobre la marcha dónde parar y en qué dirección seguir después. Solíamos parar en pueblos muy poco conocidos y acabábamos conociendo a gente y descubriendo rincones maravillosos y totalmente inesperados. Mi hermano y yo nos quedábamos dormidos en carretera viendo películas en un portátil antiguo, y al despertar automáticamente mirábamos por la ventanilla y preguntábamos: “¿En qué país estamos?”.

¿Y cómo una estudiante de Bellas Artes toma la decisión de embarcarse como azafata de vuelo para Emirates?

Por pura casualidad. Me encantaban los idiomas y viajar, y tenía algo de experiencia en el sector turístico... y una compañera de universidad me dijo que me pegaba mucho ser azafata. Así que me picó la curiosidad y dije: ‘¿Por qué no probar?’.

¿Cuántas horas has hecho en vuelos?

Más de 1.000. Creo recordar que la media eran unas 80 o 90 horas al mes... aunque bueno, eso no incluye las horas de embarque, retrasos, desembarque... dentro de un avión he pasado bastantes más de las que quedaron registradas.

¿Qué era lo peor de tu trabajo? ¿Y lo mejor?

Lo peor, el cansancio y el jet lag, sobre todo en los vuelos a Asia. Lo mejor, la cantidad de lugares increíbles que me permitió conocer (¡después de haberme echado una siesta en el hotel, claro!).

¿Cuál es el país que más te ha sorprendido y por qué? ¿Y un lugar al que no te gustaría volver?

China y Japón fueron los que más me sorprendieron, sin duda, por el choque cultural. Además, ambos son muy diferentes entre sí, y por más que te hablen de ellos y veas fotos y vídeos, cuando llegas allí y los visitas en persona el impacto sigue siendo brutal.

No hay ningún lugar al que no volvería... Si bien es cierto que no reservaría unas vacaciones a muchos de ellos, porque prefiero descubrir destinos nuevos o volver a alguno de mis favoritos, creo que siempre es interesante salir de casa y todos los lugares tienen algo que enseñarnos.

¿Qué es lo más raro que has visto hacer a los pasajeros? ¿Has vivido alguna situación de ‘tierra trágame’?