¡Insólito! Esta mujer tiene las pestañas tan largas que no necesita usar ‘eyeliner’

Fue en 2013 cuando You Jianxia se dio cuenta de que sus pestañas no eran como las de los demás. Notó por primera vez cómo las de su párpado izquierdo comenzaron a crecer durante un retiro de dieciocho meses en la montaña. Desde entonces, las pestañas de ambos lados crecieron hasta alcanzar la friolera de 12,4 centímetros y por ello entró en 28 de junio de 2016 entró en el libro de los Record Guinness.

Sin embargo, cinco años después, no han parado de aumentar: casi han duplicado su tamaño y una en su párpado superior izquierdo alcanzó un nuevo récord de 20,5 centímetros. Son tan largas, que hasta la propia You ha admitido que no necesita usar ‘eyeliner’ ni sombra de ojos: “Gracias a mis pestañas naturalmente largas, no necesito usar sombra de ojos ni delineador de ojos. Mis pestañas largas naturales actúan como el delineador de ojos largo”, contó a Guinness World Records.

La mujer apunta a una explicación divina ©Guinness World Record

Originaria de la ciudad china de Changzhou, en la familia de You no había nadie con esta característica tan peculiar y única. Y para buscarle una explicación llegó a visitar a médico, pero nunca obtuvo la respuesta que necesitaba: “Visité a profesionales para averiguar por qué mis pestañas son más largas que las pestañas de otras personas. El médico no lo pudo explicar, y sintió que era realmente asombroso. También traté de encontrar razones científicas como genes u otra cosa. Sin embargo, ninguno de mi familia tiene pestañas largas como yo, así que no se puede explicar”.

Por ello, apunta que todo se debe a una explicación divina, “un regalo de Buda”, después de aquel retiro en las montañas en el que pasó hace unos años.

Para ella sus pestañas son como su fortaleza, y aunque a primera vista pueda parecer que le complique su vida diaria, no es así. Le traen “muchas alegrías” y nada de problemas. Además, anima a otras personas que tengan bellezas únicas como la suya a que no se avergüencen de ellas.

La mujer con las uñas más largas

Siguiendo la estela de récords mundiales en el ámbito de la belleza, hace unas semanas la mujer que tenía las uñas más largas del mundo, con 7,3 metros, decidió cortárselas. “Estoy cansada de ellas, así que es hora de que se vayan”, confesó Ayanna Williams en su día. Tenía las uñas tan largas que se las tuvieron que cortar en una clínica dermatológica con una “herramienta rotativa eléctrica”.

Decidió dejarlas crecer hace 30 años y utilizaba tres botes de esmalte para pintárselas. Hasta ahora, la mujer no podía realizar algunas actividades tan cotidianas como lavar los platos y poner las sábanas en la cama.