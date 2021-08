Mark Zuckerberg se equipa con lanzas y flechas para transformarse en el ‘vengador’ Ojo de Halcón

Ocupa el quinto puesto en la prestigiosa ‘Lista Forbes’ con una fortuna de 79.687,92 millones de euros. Con semejante cifra se puede llegar a pensar que los pasatiempos de Mark Zuckerberg serán de lo más sofisticado y exclusivo. Nada más lejos de la realidad. A sus 36 años, dedica parte de su tiempo libre a jugar con lanzas, flechas y arcos emulando a uno de los Vengadores del Universo Marvel: Ojo de Halcón.

El director ejecutivo de Facebook es un activo usuario de las redes sociales. No podía ser de otra manera. La semana pasada decidió salir a caminar y se topó con un camino que no estaba abierto al senderismo porque era de uso exclusivo para aquellas personas que iban a practicar la caza. Zuckerberg no se lo pensó dos veces y publicó sus impresiones: “Es, básicamente, como decir que no puedes caminar por aquí a menos que también traigas un arco y una flecha”.

Sus seguidores no pensaban que iba a cumplir al pie de la letra con su comentario. El lunes pasado, 7 de junio, Mark subió a Facebook un par de vídeos en los que algunas de las imágenes estaban grabadas a cámara lenta. Grabaciones en las que aparece divirtiéndose con una lanza, un arco y unas flechas: “Tengo un conjunto de habilidades muy particulares”.

El propio Zuckerberg ha confesado a sus seguidores que tiene un conjunto de habilidades muy particulares ©Mark Zuckerberg

Ojo de Halcón

Algo que ha quedado patente en sus publicaciones. No en vano, Mark Zuckerberg aparece llevando a cabo un lanzamiento casi perfecto de jabalina que termina muy cerca del centro de la diana. Tan satisfecho estaba con sus aptitudes con el arco y la lanza que desveló qué superhéroe de Marvel sería si formase parte de ese universo: “Si fuese algún Vengador estoy seguro de que sería Ojo de Halcón”. Un excepcional arquero con una puntería perfecta.

Lo cierto es que el creador de una de las redes sociales más famosas del mundo es aficionado a la caza desde que, en 2011, cazó un bisonte. Un hecho que, según declaraba, le había llevado a convertirse en “vegetariano: la única carne que consumo es la de los animales que yo mismo he matado”.