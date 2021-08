El magnate turco Galip Öztürk y su mujer desatan la polémica tras tener 20 hijos en un año

Kristina, de 23 años, siempre soñó con formar una familia numerosa, pero probablemente ni ella misma imaginaba hasta qué punto se haría realidad. Ya era mamá de una niña que ahora tiene seis años, Victoria, cuando conoció a su esposo, el magnate turco Galip Öztürk. Desde el primer momento, tuvieron claro que ampliarían la familia y que sería la más absoluta prioridad para ellos. En marzo del año pasado tuvieron a su primer hijo en común, Mustafá, que en tan solo 15 meses, se ha convertido en el mayor de otros 19 bebés.

Galip y Kristina Öztürk no descartan ampliar la familia ©Galip Öztürk

“No estoy segura de si seremos la familia más grande del mundo, pero seguro que somos la familia más feliz del mundo”, asegura Kristina, con orgullo, al periódico The Sun. A excepción de Victoria, el resto de sus hijos han venido al mundo a través de gestación subrogada (que es legal en Georgia, donde residen) y la pareja ha pagado unos 8.000 euros por cada uno de esos 20 embarazos.

Antes de recibir cualquier tipo de crítica Kristina Öztürk se muestra firme ante su decisión, subrayando que los niños están felices y que lo que respecta a su familia no es asunto de nadie. “A las personas que no están de acuerdo con mis elecciones, les digo que no tengan tantos hijos si no los quieren”, mantiene. “No recurra a la gestación subrogada si no quiere, esa es su elección, pero esta es nuestra vida y es nuestra elección”.

Además, ella y Galip no descartan seguir aumentando la familia: “Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque por ahora necesito estar cerca de mis bebés”. Detalla que está con sus hijos todo el tiempo, “haciendo todas las cosas que las mamás hacen normalmente”. “Puedo decirte una cosa: mis días nunca son aburridos”, dice al tiempo que explica que no duerme mucho, si bien no es un problema para ella: “Ya tendré tiempo de dormir en otra vida”.

Cuenta, eso sí, con la ayuda de 16 niñeras que trabajan para esta familia numerosa a tiempo completo. La manutención de tantos hijos, supone entre 5.000 y 6.000 dólares (entre 4.000 y 5.000 euros) a la semana en lo esencial y pone como ejemplo que compran 20 paquetes grandes de pañales y 53 envases de leche de fórmula cada siete días.

El espacio no es un problema para ellos, puesto que viven en una mansión de tres plantas. Los niños comparten habitación (dos o tres en cada una de ellas) y seguirá siendo así hasta que sean más mayores y tengan su propio cuarto. “En el futuro, tal vez construyamos más pisos, tal vez compremos una casa más grande”, detalla. “No tenemos un plan exacto porque ahora tenemos suficiente espacio para todos”.

En cuanto a su hija mayor, Kristina explica que Victoria “está feliz con sus hermanos” y que le encanta contarles cuentos y jugar con ellos y que a veces pide ser ella quien les dé de comer. “Todos nuestros hijos son los mejores niños del mundo”, asegura esta más que satisfecha madre. “Los quiero por igual, de aquí a Luna y vuelta”, dice citando la expresión del libro ‘Adivina cuánto te quiero’, convertido ya en un clásico de la literatura infantil y, probablemente, uno de los que ella, Galip y Victoria leen a los pequeños de la casa.