Tico, el loro que triunfa ‘cantando’ clásicos del rock

Las mascotas nunca dejan de sorprender. Las hay que son capaces de ‘hablar’ con sus dueños, otras que pueden practicar yoga o que incluso tocan el piano como auténticos artistas. Tico es un loro amazónico que se suma a esta interminable lista de animales con habilidades sorprendentes. Este ave se está convirtiendo en la última sensación de YouTube por ‘cantar’ clásicos del rock.

Acompañando a la guitarra de su dueño, Fran Maglino, el animal interpreta algunas de las melodías más conocidas de las clásicas bandas de rock AC/DC, Fleetwood Mac o Led Zeppelin. En la plataforma de vídeos acumula más de 100.000 seguidores, pero en total las visualizaciones suman 23 millones.

©Frank Maglio Tico & the Man

Entre los vídeos más vistos está su versión de ‘Here Comes The Sun’ de The Beatles con cerca de 3 millones de visitas, seguido de ‘Whole Lotta Rosie’ de AC/DC con otras 2,8 millones de visitas. En algunas de sus actuaciones, se ve primero a Frank tocando los primeros acordes y al presumido loro cerca de la cámara siguiendo la melodía.

Tico fue adoptado hace ya 18 años por Frank y su mujer Gina en Florida. Desde entonces siempre ha estado con la pareja y se ha convertido en un miembro más de la familia. Frank siempre ha tocado la guitarra, además de que trabaja en una empresa dedicada a los equipos de música.

Este singular dúo nació durante el confinamiento a principios del año pasado. Frank se sentó un día tocar su guitarra cuando vio que a Tico le gustaba, y de la noche a la mañana el ave empezó a acompañarlo cantando. “Stairway to Heaven’. Su mujer rápidamente grabó la escena y desde entonces se han hecho populares en las redes sociales.

Muchos de sus seguidores alaban la destreza del simpático pájaro. “No conozco a ningún otro cantante que pueda transmitir tanta alegría a través de la cámara”, comentó un usuario. Y es que ya tienen una legión de seguidores desde que comenzaron tras la pandemia y que alegran el día en estos tiempos tan raros: “Tico está cantando, Frank está tocando, ¡lo cual significa que mi día va a ser genial!”, explicó otro