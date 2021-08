El divertido discurso del ‘trovador de las vacunas’, el enfermero que usa el humor para tranquilizar a la gente

Jorge Prieto es enfermero del Summa 112 y no usa Twitter. No le ha hecho falta para convertirse en todo un fenómeno viral. Si te has dejado caer estos días por las redes sociales probablemente te habrás cruzado con sus divertidas instrucciones sobre las medidas que podemos tomar a la hora de recibir el inoculante que nos protegerá del coronavirus. Un discurso que le ha valido para ser bautizado como el trovador de las vacunas.

Con la llegada de la campaña de vacunación, cuenta Jorge, les sacaron de las ambulancias del Summa 112 (el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid) y les llevaron al Wanda al vacunar. Él sigue combinando ambas tareas y ha estado presente en los pasillos del estadio rojiblanco desde que se abrieron sus puertas para inocular a los madrileños. Del tema sabe ya que participó también en el reparto de dosis en las residencias de mayores.

Las preguntas más frecuentes

Jorge ha hecho del humor y la empatía la mejor fórmula para tranquilizar a los recién vacunados. Con una gracia innata y cierta ironía plantea las preguntas que más le repiten. Lo hace ante un grupo que acaba de recibir la primera dosis y responde a coro a sus interrogantes: “¿Tengo que tomar mis pastillas para el colesterol? Sí”. “Yo tomaba paracetamol antes porque tengo muchos dolores: ¿me tengo que tomar el doble de la dosis? No”. “Si no me pasa nada, ¿tengo que tomármelo? No”. “Es que ya me lo he tomado. ¡Pues ya está!”.

Comprueba que la gente sabe cuándo les tocará regresar para recibir la segunda dosis, pero les recuerda que ellos no tienen información sobre este proceso: “Nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, dentro de una semana, el día de antes porque, bueno, esto es España”. Al mismo tiempo puntualiza, entre las risas de los presentes, que “los que vamos de fosforito y botas reforzadas no podemos hacer absolutamente nada” con los errores de citación, los turnos, los teléfonos…

Jorge forma parte de la campaña de vacunación del Wanda, pero también estuvo administrando dosis en las residencias ©GettyImages

Continúa planteando una situación sobre la que muchos ciudadanos tienen dudas: ¿qué pasa si les citan cuando están de vacaciones? Jorge lo explica con un divertido ejemplo: “Dentro de 21 días exactos me voy de vacaciones porque tengo los billetes comprados para Hawái. Lo primero: disfrutad, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedaos con mi cara para llevarme. Tercero y mucho más importante: por favor cambiad la cita. ¿Cómo? En el teléfono de gestión que viene en el mensaje”.

Ciudadanos valientes

Después de aclarar los casos más comunes, este enfermero del Summa 112 se despide de los vacunados dándoles las gracias “de corazón” por haber ido a recibir su dosis correspondiente: “Han sido ustedes, de verdad, unos auténticos valientes porque después del bombardeo informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación han hecho lo correcto. Gracias a ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos está dando dolor de cabeza… y no tiene que ver con la vacuna”.

Sólo les pide una última cosa: “Hagan vida normal. Esto es una vacuna y les prometo que no se acaba el mundo. Y, sobre todo, les voy a pedir que me dejen la sala libre porque aquí vamos como el Cholo Simeone: él va partido a partido y nosotros vacuna a vacuna”.