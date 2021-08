Descubrimos quién se esconde tras la ‘tiktoker’ Esperansa Grasia

Esperansa Grasia, cuyo nombre real es Gema Palacio, no es una ‘tiktoker’ al uso, es una de esas que son capaces de arrancarte una sonrisa en un mal día y levantarte el ánimo aunque ya te hubieras dado por vencido. Polifacética y divertida donde las haya, Esperansa, quien tiene más de 800.000 seguidores, ha logrado triunfar en un tiempo récord gracias a sus divertidas parodias en las que compara las diferencias entre la sociedad estadounidense y la española. Acostumbrada a imitar junto a su hermano a sus padres en tono de humor, durante el confinamiento, Gema decidió hacer algo diferente y se bajó Tik tok, donde publicó su primer video con Ashley y Juanjo, como sus personajes estrella, sin embargo este no tuvo mucha repercusión y lejos de venirse abajo decidió colgar un segundo vídeo, al que no pudo ni resistirse la influencer conocida como la Vecina Rubia, a la que Esperansa Gracia ha reconocido estar muy agradecida.

Fans de Hannah Montana, Lemonade Mouth, Pequeñas mentirosas, Friends o Dos hombres y medio, Gema jamás pensó que triunfaría con sus parodias ©esperansagrasia_

Y así, entre cambios de vestuario, pues llega a interpretar hasta seis personajes diferentes, cámaras y guiones, Gema nos ha hecho un hueco para contarnos cómo lleva esta popularidad, quién se oculta realmente tras estos personajes y cuales son sus planes de futuro ( y los de Ashley y Juanjo también).

¿Cómo surgió la idea de comparar de forma tan divertida diferentes situaciones de España y Estados Unidos?

Siempre me ha encantado ver películas y series y la verdad es que la mayoría siempre han sido estadounidenses, siempre veía Disney Channel y me hacía muchísima gracia cómo lo doblaban al español. Era todo light y hablaban siempre con mucha finura. Entonces lo comparaba en mi cabeza con situaciones de casa y me hacía gracia.

¿Cómo te organizas para interpretar y grabar a tres personajes diferentes, a veces incluso cuatro y cinco?

Antes de grabar preparo la ropa de cada uno y las dejo en la mesa por el orden en el que vayan a salir. Luego ya solo queda divertirse interpretándolos!

¿Con qué personaje te identificas más? ¿Con Ashley, con Juanjo o con su madre?

En entrevistas de trabajo, cenas formales y situaciones así puedo ser muy Ashley. Pero en el día a día soy despistada e impulsiva como Juanjo y nerviosa como su madre. Entonces, creo que soy un poco mix.

¿Cuántas veces has tenido que parar un vídeo por un ataque de risa?

Bastantes veces, de hecho creo que son innumerables. Recuerdo que en el vídeo de fin de curso, paré para reírme porque mi perro me miraba fascinado mientras Juanjo bailaba con sus gafas de sol.

¿Has estado alguna vez en Estados Unidos?

Nunca he estado en Estados Unidos, pero ojalá Dios algún día pueda ir. Además, sería genial que Juanjo fuera por las calles de Nueva York discutiendo con su madre porque no entienden nada.

¿Por qué elegiste el nombre de Esperansa Grasia?

Cuando me estaba creando mi perfil de Tik tok (obviamente pensando que nadie iba a ver mis vídeos) no sabía qué nombre ponerme. De repente apareció en la tele un anuncio del programa de Esperanza Gracia. Me hizo gracia y dije: “Ale, Esperansa Grasia”.