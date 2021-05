¿Existe el amor para siempre? Esta declaración de amor de un octogenario a su ‘compañera de vida’ demuestra que sí

Hay amores con fecha de caducidad y otros que son eternos y no entienden de límites, este es el caso de Alfonso, un octogenario, al que su edad no le ha impedido convertirse en un ‘influencer’ conquistando los corazones de muchos usuarios en las redes sociales con sus románticos mensajes de amor a su mujer, María, su compañera de vida.

Alfonso, decidió hace un tiempo crearse un perfil en Twitter, y ahora ya acumula casi 76.000 seguidores ©GTres

Echando la vista atrás y con mucho tiempo para reflexionar en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir debido a la pandemia, alejados, en muchas ocasiones, de nuestros seres queridos Alfonso dedicaba a su mujer unas bonitas palabras, en las que dejaba patente que, a pesar del paso del tiempo, el amor por su mujer sigue intacto.

Queridos amigos hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis por las tardes veo a mi Maria dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en Julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos y — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 21, 2021

“Queridos amigos, hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis: por las tardes veo a mi María dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y, claro, es que en julio cumplirá 80 años”, empezaba diciendo este enamorado octogenario.

“Recuerdo muchas cosas de mi juventud, ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices. Pero han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta. Ya sé que muchos pensareis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mi toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado y ahora también», reflexionaba exponiendo sin tapujos sus sentimientos.

“A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma”, continua diciendo Alberto, no sin cierta nostalgia, pero teniendo claro que si viviera otra vida “juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla”.

Muchas gracias queridos amigos, ando un poco extresado, porque ha sido tal la avalancha de mensajes de todo tipo que he recibido,que es completamente imposible contestaros a todos, tardaría meses y además tecleo con un solo dedo y muy lejos de las velocidades a las que tecleais — Alfonsofp58 (@alfonsofp58) May 26, 2021

Lógicamente, esta declaración de amor no paso desapercibida para sus más casi 76.000 seguidores, que no pudieron más que elogiar y compartir las bonitas palabras del octogenario. Abrumado por la repercusión de su mensaje, Alberto agradeció el cariño recibido a la vez que lanzaba una profunda reflexión sobre el futuro.

“Espero que nuestro país remonte y que todos vosotros que ahora lo estáis pasando mal podáis ser felices y que todo os salga bien. Y no olvidar que amar es mucho mejor que odiar. Os quiero a todos mil besos y abrazos” acababa diciendo Alberto, feliz de haberse dado cuenta que el amor, continúa moviendo el mundo.