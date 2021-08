‘Soy un maestro del disfraz’: las entrañables cartas de unos niños al MI5 pidiendo ser espías

De pequeño, ¿Quién no ha soñado con ser un espía y vivir las aventuras de los protagonistas de la película ‘Spy Kids’? ¿o mismo ser el legendario James Bond? Decenas de niños en Reino Unido tienen claro que esa es su profesión y no quieren no quieren perder ni un segundo para empezar ya a prepararse como espías, así que envían cartas solicitando un puesto en las filas del MI5, el servicio de inteligencia británico.

“¿Sabías que el MI5 recibe regularmente cartas de niños en todo el Reino Unido que están interesados en nuestro trabajo?”: la agencia gubernamental ha decidido compartir en las redes sociales algunas de las cartas que reciben cada año y el resultado no deja indiferente a nadie.

La sede del MI5 en Londres ©GettyImages

Entre las cinco misivas hay una de un niño de 10 años que pregunta directamente a la agencia si hay un puesto para él: “¿Tiene actualmente un trabajo para un niño de diez años? Puedo ser pequeño y joven, pero puedo caber en lugares pequeños y correr rápido”, escribió con este desparpajo el mini aspirante.

Como bien es sabido, ser agente secreto requiere de ciertas cualidades para pasar inadvertido y este niño lo tiene en cuenta: “Soy un maestro del disfraz, ya que mi hermana y yo hemos convertido una simple manta en muchos disfraces. También solíamos jugar a los espías en nuestro jardín cuando éramos más jóvenes y usábamos piedras como artilugios”.