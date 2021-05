Un joven vive 11 días en un árbol para no contagiar a su familia de COVID

La pandemia del coronavirus está poniendo en jaque a India, hasta día de hoy se han registrado 25.772.440 casos de contagios y 287.122 muertes. Unas devastadoras cifras que colocan al país asiático como uno de los lugares más afectados del mundo. Además, el acceso a los hospitales y la atención médica es limitada, lo que recrudece la situación epidemiológica. La historia de Shiva es un ejemplo de la situación a la que se están enfrentando.

Este joven estudiante de 18 años vive en Nalgonda, en el estado de Telangana, y dio positivo en coronavirus el pasado 4 de mayo. Lo que suele ocurrir en estas situaciones es que uno se asile si está en casa, pero en el hogar de Shiva no había espacio suficiente para que pudiera hacer la cuarenta. Así que se vio obligado a dormir a la intemperie.

©GettyImages

Él estudia en la universidad en otra ciudad, pero regresó a casa el pasado mes por la situación crítica de la pandemia. “El 4 de mayo por la noche, di positivo para Covid-19 y los médicos me aconsejaron que me quedara en casa en aislamiento con las debidas precauciones. Pero apenas hay espacio en mi pequeña casa, donde me he alojado con mis padres y mi hermana”, dijo Shiva al diario ‘The Print’.

Después de pasar la primera noche a la intemperie, se le ocurrió la idea de construir un alojamiento improvisado en un árbol que hay frente a su casa. Necesitó palos de bambú con los que creó una especie de plataforma que ató a las ramas del árbol y que usó como cama.

Durante estos días que ha estado aislado, su familia le ha llevado comida y bebida que dejaban en una cuerda y un cubo. “Mi marido y yo trabajamos cobrando un sueldo diario, y tenemos otros dos hijos además de Shiva. Él entendió que si nos infecta, será difícil para nuestra familia sobrevivir sin ganancias”, explica su madre, Anasuya.

Además, Anasuya cuenta que se llegaron a desplazar “cinco kilómetros hasta el punto médico más cercano, pero no había camas disponibles”.

La historia de Shiva se ha hecho viral en las redes sociales, y ha tenido tal repercusión que las autoridades locales trasladaron al joven a un hospital convertido en un centro de aislamiento, a cinco kilómetros de donde está su casa.