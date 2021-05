¿Publicarías los mensajes que te manda tu suegra? Esta chica lo ha hecho y (literalmente) arrasa

Carlota y Lu son la prueba fehaciente de que las relaciones tóxicas entre suegra y nuera no son más que un simple tópico. El último mensaje que Lu recibió por WhatsApp de la madre de su pareja le hizo tanta ilusión que decidió compartilo en Twitter: “Hola guapísima. Te he comprado un regalo porque me apetecía. Lo llevaré a Castelldefels y, cuando paséis, te lo doy. Un beso”. La conversación continúa y Carlota le explica que es con motivo de su cumpleaños o de Navidad: “Como vienen tan seguidos siempre te quedas solo con uno. Y... bueno... mañana le compro otro para Roberto, que no se ponga celoso”.

Suegra y nuera se intercambiaron mensajes llenos de amor ©GettyImages

La nuera le respondió que sí le había hecho el regalo, que le dio dinero por Navidad, a lo que la suegra contestó que lo de Navidad “fue una tontería” y, en cambio, a su hijo le está pagando el dentista. “Yo lo he comprado porque me apetecía y ya está”. Ante la amable tozudez de la mujer, Lu no pudo más que decirle que “es la mejor suegra”. “Y tú la mejor nuera -continuó Carlota- Te quiero mucho. Ojalá estéis toda la vida juntos y seáis tan felices como lo hemos sido Omar y yo”.

Las reacciones, una vez que la joven subiera este jueves los mensajes a sus redes sociales, no se han hecho esperar. En pocas horas, ha conseguido más de 85.000 ‘me gusta’, más de 5.000 retuits y decenas de comentarios de otros muchos usuarios que querían una suegra como la suya. Después de este exitazo en Internet, le confesó que había hecho pública la conversación: “Carlota, te estás haciendo viral en Twitter. Puse una captura de pantalla de eso tan bonito que me dijiste ayer y todo el mundo te adora”.

“¿Eh? ¡Si yo no tengo ni Twitter! Pero me encanta que te haya gustado. Te lo digo de corazón”, le comentó. “Como todas las parejas, en 36 años juntos hemos tenido altibajos, pero, como nos queríamos mucho, los superamos. Y no te lo creerás, pero los dos últimos años que él estaba enfermo pero ya nos habíamos jubilado fueron de los más bonitos de nuestra vida en pareja. Por eso os deseo a vosotros lo mismo”.

De nuevo, Lu decidió compartir esta respuesta en sus redes sociales con el comentario “es que mi corazón…” y añade un icono de un corazón partido. Como no podía ser de otro modo, otra vez éxito rotundo. Lo mejor es que cuando ella le dice que ahora “medio Twitter quiere una suegra como tú”, Carlota tiene claro que de eso nada, que no cambia a su nuera por ninguna: “Pues no. Yo soy tu suegra”. No se hable más. Una relación ejemplar lista para durar toda una vida.