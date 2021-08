De profesión, ‘influencer’: desgranamos el complejo engranaje detrás de las figuras más destacadas de las redes

Ya nadie duda que los influencers más populares tienen un equipo de personas trabajando para ellos, pero todo lo que entraña esta nueva profesión (y que no se ve) resulta sorprendente. No son solo editores de vídeo o fotógrafos, lo que hay detrás es un elaboradísimo business plan que convierte a cada uno de estos rostros conocidos en auténticos medios de comunicación en sí mismos. Un claro ejemplo es Susana Yabar, que con casi cuatro millones de seguidores solo en YouTube, tiene un equipo de ocho personas trabajando para ella, además de contar con profesionales freelance y, para cuestiones muy concretas, con el apoyo de una agencia de influencers. Pero, ¿cómo es ese engranaje, desconocido para la mayoría, que sustenta el trabajo de youtubers, instragramers o tiktokers?

La Pelo prefiere presentarse como ‘creadora de contenidos’ más que como ‘influencer’ ©La Pelo

Ese engranaje abarca desde cuestiones más evidentes, como el seguimiento del tráfico que obtienen en cada una de las redes sociales en las que el influyente está presente a otras que para el usuario común pasan desapercibidas, como atender a los cambios de los algoritmos de las distintas plataformas o hacer frente a problemas de hackeo de cuentas o a nuevos marcos legales -tanto en España como en otros países-. “Por ejemplo, ahora hay un problema con Youtube, que ha empezado a cobrar impuestos en Estados Unidos”, explica a TU OTRO DIARIO Fabienne Fourquet, CEO de 2btube, agencia especializada en influencers (o en talentos, como ellos los llaman) “y surgen muchas preguntas porque es un proceso fiscal y legal bastante complicado”.

El mecanismo incluye también dos de los grandes pilares del trabajo de las celebrities surgidas de las redes sociales, como son los contratos publicitarios con las marcas y la representación artística, que sirve de trampolín para dar el salto al cine o a la televisión, pero también para poder publicar un libro o para, en el caso de los influencers del sector musical, obtener ayuda para distribuir sus canciones.

Los ‘influencers’ con más seguidores necesitan un amplio equipo de profesionales trabajando para ellos y muchos recurren a los servicios de una agencia ©Imagen cedida por 2btube

Contratos publicitarios con marcas

Para poder dedicarse profesionalmente a la creación de contenidos en Internet es necesario obtener ingresos y ahí, como bien es sabido, es donde entran en juego las marcas. “Sin las marcas, tendríamos que echar el cierre porque no nos daría para mantenernos”, reconoce La Pelo, en cuyos vídeos y posts muestra, con un sentido del humor único, cómo encontrar las mejores gangas. Por eso, ella ha decidido buscar el apoyo de la agencia de Fourquet porque “crean un puente entre las marcas y nosotros, los creadores de contenidos, para que eso fluya de una manera segura y legal”. “Porque como me pongan a mí a redactar un contrato, me meten presa seguro”, nos dice con su salero sevillano.

Lo mismo le ocurre a Massi, uno de los gamers más populares de nuestro país, también del elenco de talentos de 2btube. “Al dedicarme a Minecraft, como es un canal de algo tan concreto, no es tan fácil encontrar colaboraciones o campañas de marcas”, por lo que necesitaba a alguien que hiciera de intermediario y le consiguiera esos contratos.