Una pizza horneada a más de mil grados: la especialidad del volcán Pacaya de Guatemala

En el sur de Guatemala nos encontramos con el volcán Pacaya, que lleva activo desde febrero de 2021 y, por lo tanto, se trata de uno de los tres volcanes del país centroamericano que están en erupción. Durante este tiempo varias plantaciones (de café, aguacate y otros cultivos) han sufrido las consecuencias de la ceniza y la lava. Y en este contexto de destrucción, David García ha encontrado una oportunidad: hornear pizzas a 1.000 grados.

A sus 34 años, este guatemalteco ha visto en la citada estructura geológica una ocasión de oro para poner en marcha su propio negocio: Pizza Pacaya. Elabora la famosa receta italiana de una forma muy original: aprovechando los ríos de lava generados por el volcán para hornearlas a más de mil grados.

Las rocas volcánicas son las encargadas de hornear las pizzas que hace David en el volcán ©pizzapacayadedavid

La técnica

En primer lugar, David prepara la pizza sobre una tabla de madera para, a continuación, colocarla en una bandeja hecha para que soporte tan altas temperaturas. El siguiente paso consiste en protegerse completamente para evitar quemaduras y, finalmente, introducirla en este particular horno de rocas volcánicas que son las encargadas de dar el punto a sus productos. Una vez hechas, ya están listas para que los visitantes disfruten de ellas.

El proceso no es sencillo y aprender la técnica no fue fácil: David tiene que controlar que sus pizzas no se vayan a la deriva, que la lava no esté demasiado caliente y, sobre todo, los efectos que puede tener un elemento cuya temperatura oscila entre los 1.500 a 2.000 grados. Este es el mismo método que usaron los científicos que estudian el volcán Geldingadalsgos en Fagradalsfjall (Islandia) para, por ejemplo, hacer perritos calientes.

Es la misma técnica que usaron los científicos que estudian el volcán Geldingadalsgos en Fagradalsfjall (Islandia) ©pizzapacayadedavid

Más crujientes

Aunque se trata de una oferta muy llamativa, el éxito ha tardado en llegar a Pizza Pacaya. Ahora se ha convertido en un atractivo turístico más del volcán y lo ha hecho gracias a las redes sociales: su popularidad se disparó cuando la gente comenzó a compartir imágenes de aquella receta cocinada entre ríos de lava.

A la gente que se deja caer por el volcán Pacaya les llama la atención la posibilidad de comer una pizza cocida en esas condiciones y la opinión generalizada es que ofrece un crujido diferente al resto.