Hablamos con Dianina XL, la ‘influencer’ que se rebela contra los complejos

Hay gente que lo repudia porque dice “es que yo no influencio, es que yo soy creadora de contenido”. Vale, yo creo contenido, pero quiero pensar que influencio a las personas de manera positiva, entonces no me molesta si me lo llaman. Siempre que sea de manera positiva, está bien.

¿Sientes la presión de los ‘haters’?

A veces sí y alguna vez me he cortado. Pero cuando hay que mojarse con temas que yo creo justos, me mojo sin ningún problema y digo, mira, si alguien no está de acuerdo con esto, de verdad se puede ir, porque yo soy siempre pro libertad, pero también soy pro de que tu libertad termina donde empieza la del otro. Por ejemplo, el tema del coronavirus en Italia que empezó aquí. La gente decía no, eso no es nada, Diana. ¿Qué está pasando? Está muriendo gente aquí, lo estamos pasando fatal. O sea, estaba muriendo gente de mi edificio donde yo vivía cuando en España no había llegado, así que no me contéis milongas porque yo estoy viviendo aquí. Esto no es una mentira y no es una conspiración. O sea, hay temas que sí y evidentemente me cae hate [críticas], pero también te digo: la puerta está abierta.

¿Y cómo ha sido tu experiencia del confinamiento? Porque tu vives justo en Lombardía, donde empezó todo

Fue horrible. Lo he llevado mal. Desde la segunda ola, aquí hemos estado encerrados desde noviembre. Yo hablaba con mis padres que están en Valencia y las restricciones eran mucho más laxas. Pero aquí fue encierro, encierro. He tenido que empezar una terapia psicológica. Yo veía que no podía, y cuando no puedes hay que pedir ayuda.