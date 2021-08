La ingeniosa respuesta de un niño de 8 años en un ejercicio de clase que te robará el corazón

Los niños nunca mienten (eso dicen). Desde luego, su inocencia los hace ser transparentes y mostrarse tal cual son y eso, en no pocas ocasiones, trae consigo anécdotas de lo más tiernas (y algún que otro ‘tierra, trágame’ de sus padres). Es lo que le ha ocurrido a un niño madrileño de 8 años en cuya asignatura de Ciencias Naturales tuvo que hacer un ejercicio sobre el ruido. La pregunta en cuestión era cómo disminuir o evitar el ruido. La respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

El ejercicio planteaba cinco opciones, de las cuales solo dos eran válidas y el pequeño las marca correctamente. Lo mejor vino con la segunda parte del ejercicio, en la que eran los alumnos los que tenían que añadir otra medida que no se hubiera citado. El protagonista de esta historia tenía muy clara cuál es la medida estrella para disminuir el ruido: “Tener las cosas ordenadas para evitar los gritos de mi madre”.

Sin ningún tipo de intención, relataba con total franqueza el día a día en su casa, pero demostraba también que sabía perfectamente cómo manejar el asunto y ‘lidiar’ con su progenitora, Erika Rivera. Esta, sorprendida y con gran sentido del humor, no dudaba en compartir en sus redes sociales la ocurrencia de su vástago: “Mi hijo de 8 años acaba de responder esto en una ficha de Naturales. Medidas para evitar o disminuir el ruido”. Y acompañaba el texto con una foto de la ingeniosa respuesta.

Mi hijo de 8 años acaba de responder esto en una ficha de Naturales. Medidas para evitar o disminuir el ruido:

Como cabía esperar, las reacciones no otros usuarios no se hicieron esperar y la publicación (que es de este lunes) se ha hecho rápidamente viral. Ya ha conseguido más de 110.000 ‘me gusta’ y ha sido compartida más de 10.000 veces. Ha generado más de 600 comentarios, entre los que hay algunos críticos con el hecho de que esta madre consiga su propósito a base de gritos y no porque su hijo realmente quiera colaborar en casa.

La mayoría, sin embargo, son no solo comprensivos, sino también jocosos y divertidos y seguro que más de uno se ha sentido identificado con la lucha diaria de una madre en apuros a la que sí, de vez en cuando, sus hijos la sacan de quicio.