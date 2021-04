Mark Zuckerberg explica la historia detrás de sus ‘enigmáticas’ fotos embadurnado en protector solar en Hawái

Fue el verano pasado cuando una singulares imágenes del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, surfeando en las paradisíacas playas de Hawái con una tonelada de protector solar en la cara se hicieron virales, generando, a su vez una oleada de memes en el que el CEO era comparado con el Joker, Data de Star Trek, el fantasma Kaonashi de El viaje de Chihiro e incluso con un mimo. Sin comentarios por su parte en aquel momento, Zuckerberg ha roto ahora su silencio y ha explicado por qué decidió utilizar tanta crema.

Nothing can surprise me in 2020 pic.twitter.com/Y2HfTmc4yc — Sven Henrich (@NorthmanTrader) July 19, 2020

En una conversación en directo con el CEO de Instagram Adam Mosseri, el fundador de Facebook reveló que lo hizo para esconderse de los paparazis, pero que el truco no le salió como estaba previsto. “Me di cuenta de que un paparazzi me estaba persiguiendo y no quería que me reconociera, así que decidí aplicarme una gran cantidad de protector solar en la cara. Y me salió el tiro por la culata” revelaba Zuckerberg.

There's a fresh career just waiting for Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/o56fyyiLCY — Ivica Milarić (@filmzadanas) July 19, 2020

Aunque el empresario de Silicon Valley declaró que es “una persona bastante pálida” y que se quema con facilidad haciendo actividades al aire libre en lugares como Hawái, también reconoció que en aquella ocasión se pasó con la crema. “La diferencia entre lo genial que crees que te ves y la peor foto que te puede sacar un ‘paparazzi’ me causa mucha risa” aseguraba el CEO. “Nadie necesita usar tanto protector solar y si alguien al ver mis fotos decidió publicar un meme, me parece bien. Estoy feliz de hacer reír a Internet” añadía.

Actualmente, Mark Zuckerberg ocupa el número cinco de la lista de los más ricos del mundo, con un patrimonio estimado en 80.000 millones de euros.