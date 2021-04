Multa ejemplar a dos ‘influencers’ por dibujarse una mascarilla en la cara y entrar así en un supermercado

Tomarse a broma medidas básicas frente al COVID en plena pandemia no es precisamente la decisión más popular ahora mismo. Y si no que se lo digan a la influencer rusa Leia Se y a su colega taiwanés Josh Paler Lin, quienes tuvieron una idea que les pareció ingeniosa para conseguir más seguidores, pero la jugada no salió como esperaban, más bien todo lo contrario.

A Leia Se no se le ocurrió otra cosa que pintarse una mascarilla en la cara para no tener que llevar una real y entrar de esa guisa en un supermercado de Bali (Indonesia), mientras su amigo Josh (que tiene más de 300.000 seguidores solo en Instagram) grababa la escena para después subirla a sus respectivas cuentas en redes sociales. En el vídeo, se jactan de que nadie, ni siquiera el agente de seguridad del establecimiento, se ha dado cuenta de que ella no lleva la mascarilla. “No puedo creer que esto funcione”, decía él, orgulloso.

Con lo que no contaban es que otra influencer del país asiático, Niluh Djelantik (con un perfil muy diferente al de ellos, más volcada en mostrar el día a día de su empresa y de paisajes indonesios) iba a tomar cartas en el asunto. Ella también compartió el vídeo en su cuenta de Instagram, pero a modo de denuncia: “Vuestra broma ya no lo será tanto”, escribía en el post del vídeo, en el que mencionaba nada menos que a la Oficina de Extranjería. El resultado es que, además de enfrentarse a una posible sanción económica, podrían ser deportados de Indonesia.

“La gente lucha desesperadamente para salir de la tormenta pandémica”, que “no solo se está llevando vidas por delante”, decía Djelantik, “la economía también está parada”. Según ella, “estas dos personas no tienen ninguna empatía” al tratar el COVID como una broma y por eso solicitaba “respetuosamente” a los organismos nacionales responsables de inmigración que tomasen “medidas firmes” contra ellos. Y su petición surtió efecto, dado que las autoridades retirarían el pasaporte a los dos jóvenes, que no saben aún si serán o no deportados a sus respectivos países de origen.

Josh Paler Lin y Leia Se han pedido públicamente disculpas mediante un vídeo compartido en sus redes sociales y en el que están en compañía de su equipo de abogados ©Josh Paler Lin

Se han apresurado, eso sí, a retirar el vídeo en cuestión de sus perfiles sociales y ya han pedido públicamente disculpas por lo ocurrido. Lo han hecho en otro vídeo en el que, junto a ellos, aparecen sus abogados: “La intención no fue en absoluto faltarle el respeto a nadie o invitar a todos a no usar mascarilla”, explicaba Josh. El motivo fue “entretener a la gente porque soy un creador de contenido y mi trabajo es entretener a la gente”.

Asegura que no pensaron en las consecuencias que podía tener su acción: “Queremos pedir disculpas por lo que hicimos”, así como “animar a todos en Indonesia y en Bali a usar siempre mascarilla por nuestra propia seguridad y salud y ayudar así también a Bali a recuperar el turismo”. Indonesia es el país del sudeste asiático más golpeado por el COVID-19, con 1,6 millones de casos confirmados y unas 45.000 muertes relacionadas con el coronavirus.