Un anciano de 80 años gana 130.000 euros en la lotería con números al azar tras olvidarse sus gafas

Denis Fawsitt, de 80 años, y su pareja Ana, de 75, son unos jugadores habituales de la lotería. Cada semana comprar boletos en la misma tienda de Co-operative en Station Road, Reino Unido. Tienen la tradición de usar siempre como números de la suerte los cumpleaños de la familia.

Sin embargo, haces unas semanas cuando Denis fue a comparar a lotería, se dio cuenta de que no llevaba sus gafas, se las había dejado en casa, y que sin ella no podía ver correctamente la jugada que iba a realizar. “Me di cuenta de que había olvidado mis gafas y traté de elegir mis números, pero simplemente no pude”, relató Denis.

Así que ante tal despiste decidió guiarse por los números del azar y pedir un ‘Lucky Dip’, es decir, la elección aleatoria de números. Algo que resultó ser una de sus mejores decisiones, tal y como contó luego a la cadena ‘BBC’.

Denis, exminero y constructor, regresó a casa con la extraña sensación de que este imprevisto tenía que ser una señal de buena suerte. Que al final le tocaría un pellizco del sorteo. A la mañana siguiente, Denis fue a buscar el periódico donde se publican las cifras y pidió al quiosquero que se lo revisara por él. Había ganado 100.000 libras (unos 130.000 en euros).

RELACIONADO La rocambolesca historia del joven galés que se envió a si mismo por correo en una caja desde Australia

Rápidamente se lo comunicó a su familia,quienes entraron en “estado de shock” al conocer esta buena noticia. De hecho, su hija Sally no se lo creyó al principio y le dijo que seguramente había confundido las cifras al verlas, sobre todo después de decirle que había escogido los números al azar al olvidarse sus gafas. Pero tenía razón, había ganado y lo pudieron confirmar se forma directa con la Lotería Nacional.

¿Qué harán con el premio?

No han podido celebrar esta victoria a lo grande puesto que la pandemia del coronavirus lo impide, sí planean hacerlo cuando todo esto acabe. Por ahora, lo único que han podido hacer el celebrarlo tomando él un trago de whisky y ella otro de jerez.

©GettyImages

El matrimonio de jubilado dedicarán parte del dinero ganado a cuidar de su jardín, además de remodelar su casa, redecorarla y renovar algunas de las habitaciones. Para ellos este premio supone que no se van a tener que preocupar del dinero y que podrán darse caprichos y compartirlo con su familia.

Eso sí, Denis no se ha vuelto a olvidar de sus gafas y aunque fue el azar el que le dio la victoria, sigue todas las semanas jugando los números de las fechas de cumpleaños de su familia.