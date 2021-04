¿Quién es LadyScience? La ‘influencer’ española que arrasa luchando contra los bulos

Tik Tok es una de las redes sociales con más usuarios a nivel mundial: está integrada por más de 800 millones de cuentas. Una masiva presencia que genera contenidos audiovisuales de forma constante e, inevitablemente, mucha desinformación. Esta es la clave de LadyScience, una ‘influencer’ española con más de 450.000 seguidores.

Detrás de LadyScience está Teresa Arnandis, una mujer con un amplio currículum: es farmacéutica, doctora cum laude en Bioquímica y Biomedicina además de profesora de Histología y Anatomía Patológica. Por si todo esto fuera poco está especializada en los mecanismos de invasión tumoral en la glándula mamaria. Y también es una ‘influencer’ con más de 457.800 seguidores en Tik Tok y 101.000 seguidores en Instagram.

Un par de cuentas que ella ve como un proyecto de lucha contra la desinformación y los bulos que proliferan en las redes sociales. Cuando empezó su objetivo no iba más allá de compartir parte de su día a día: recetas, rutinas de deporte… Un primer paso con el que descubrió los entresijos de Tik Tok y de sus vídeos de no más de un minuto. El coronavirus dio un giro de 180 grados a sus publicaciones.

Concienciar e informar

Teresa, como profesional sanitaria, quiso explicar a los usuarios de las distintas plataformas cómo avanzaba todo: lo hace con evidencias científicas y experimentales que plasma en un contenido de lo más variado y apto para todos los públicos. No en vano, en alguno de sus vídeos ha explicado que recibe mensajes de los más pequeños se la casa felicitándole por su labor y asegurando que quieres ser científicos gracias a ella.

Con el COVID-19 presente su labor pasa por informar, pero también por concienciar y frenar el movimiento antivacunas. Sesenta segundos en los que plasma todo un trabajo de investigación: está al día de lo que publican revistas como Science, Nature, The New England Journal o The Lancet, identifica los artículos más interesantes y los ‘traduce’ para sus seguidores.