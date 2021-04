La carta viral de un director a los padres de sus alumnos que no ha dejado indiferente a nadie

El último trimestre escolar ya ha dado su pistoletazo de salida y cientos de estudiantes tienen ya la vista puesta en los exámenes finales, una época de estrés y presión, que no todos afrontan de igual manera. Sacar una mala nota, suspender un examen o cargar con una asignatura para septiembre puede llegar a convertirse en un trauma para algunos y en un gran dilema para otros a la hora de tener que entregar las calificaciones a sus padres. Es por este motivo, que Amalio Gutiérrez Álvarez, director de un centro de Educación Secundaria Obligatoria, ha querido quitar un poco de hierro a este asunto y ha enviado un comunicado a los progenitores de sus alumnos en el que les insta a no solo a juzgar a sus hijos por sus notas a la vez que les recuerda que los exámenes no es lo más decisivo ni importante en la vida de un alumno, sino que hay que mirar mucho más allá.

“Estimados padres: Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien, es comprensible” comienza escribiendo el director. “Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentan a dichos exámenes hay un artista, que no necesita matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta, cuya aptitud física es más importante que la química…” continúa escribiendo.

“Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero si no lo hace... Por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo”, insta el director. “Dígale que no pasa nada, ¡es solo un examen! Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida”.

“Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes... Dígale que lo ama y que no lo juzgará”, añadió. “Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello verdaderamente que le llame” termina escribiendo el docente.

Como era de esperar, la carta se ha hecho viral y ha sido compartida tanto por alumnos como por padres, quienes han aplaudido las motivadoras palabras del docente, que como era de esperar también ha contado con sus particulares ‘haters’, quienes han tachado al director tomarse demasiado a la ligera los exámenes. Y tu, ¿qué nota pondrías a esta carta?