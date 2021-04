Un niño de 8 años salva a su hermana gracias a un programa de TV en el que aprendió a hacer reanimación cardiopulmonar

Jaxson Dempsey, de 8 años, estaba en casa hace un par de semanas con su padre y con su hermana Leila, de 20 meses cuando, de repente, la pequeña comenzó a ahogarse tras atragantarse con un trozo de nugget de pollo. “Me asusté porque pensé que iba a morir”, confiesa el niño en la cadena WYOU. “Pero luego me vino a la mente esa cosa y le dije a mi papá que se detuviese”. Con “esa cosa” se refiere a una clase de reanimación cardiopulmonar que se impartió en el ‘The Substitute’ (‘El Sustituto’), de la cadena de televisión infantil Nickelodeon. Por tanto, a pesar del miedo, Jaxson supo reaccionar rápidamente. Sin haber puesto nunca en práctica lo aprendido gracias a la tele, se puso manos a la obra.

A pesar de que Jaxson se asustó al ver que su hermana apenas respiraba, supo reaccionar para salvarla ©Captura de pantalla de WYOU-TV

Lo primero que hizo fue inclinarla hacia adelante para después comenzar a hacer fuerza con la palma de su mano en su espalda, justo entre los omóplatos. En tan solo 30 segundos consiguió que la niña expulsase el trozo de pollo. El pequeño héroe consiguió salvar a su hermanita, mientras su padre, Matt, en medio de los nervios, no podía salir de su asombro por lo que acababa de hacer su hijo. “No podía creerlo. Siempre ha sido muy buen hermano mayor, pero no tenía ni idea de que sabría qué hacer en una situación así”, comenta. El rosto de Leila “estaba rojo y morado y en realidad no respiraba y Jaxson entró en acción antes de que yo abriera la puerta”, que fue cuando le pidió que se detuviese.

El hombre detalla que la niña realmente se encontraba mal y que él ni siquiera la oyó porque ni tosía ni lloraba… “Ella simplemente no tenía aire, no respiraba”, recuerda. “Gracias a Dios que Jaxson estaba allí porque sin él, no sé si Leila seguiría ahora aquí”. El pequeño, por su parte, reconoce abiertamente que se siente “como un héroe” y dice que todos los niños deberían aprender a hacer reanimación cardiopulmonar, que tan útil les puede resultar en una situación similar a esta.

Matt, el padre de los niños, explica que Leila no respiraba y confiesa no estar seguro de que siguiera hoy aquí de no haber sido por Jaxson ©Captura de pantalla de WYOU-TV

Agradece, además, al programa el contenido de aquella emisión: “Me enseñó mucho sobre cómo salvar la vida de alguien”, asegura. La cadena de televisión no ha tardado en hacerse eco de lo sucedido y en enviar un mensaje de ánimo a los protagonistas de este incidente: “¡Todos en Nickelodeon estamos muy orgullosos de Jaxson y de sus acciones heroicas, y nos sentimos honrados de ser parte de una historia de buenas noticias y coraje! ¡¡¡Hurra por Jaxson y Leila!!!”