Una búsqueda del tesoro literaria: este libro ofrece una recompensa en forma de cofre de oro valorado en 750.000 euros

El artista Michel Becker y el escritor Stephen Clarke acaban de alumbrar un libro llamado ‘The Golden Treasure of the Entente Cordiale’ (‘El tesoro dorado de la Entente Cordiale’). O mejor dicho: han creado un par de ediciones bajo el mismo título y ambas giran en torno a un mismo guion. Se trata de una serie de acertijos que proponen una búsqueda del tesoro literaria con una recompensa en forma de cofre valorado en 750.000 euros.

Como decíamos, ‘The Golden Treasure of the Entente Cordiale’ se ha editado en francés y en inglés. Tanto uno como otro contienen nueve enigmas compuestos por dibujos de Michel Becker. El objetivo no es otro que descifrar las adivinanzas los códigos para encontrar las partes que faltan en los textos y, así, obtener la respuesta correcta.

La recompensa es el cofre de oro que contenía el documento que sellaba la paz entre Gran Bretaña y Francia ©The Golden Treasure of the Entente Cordiale

No es el primero

RELACIONADO El espontáneo gesto del escritor Juan Gómez Jurado con una lectora cuyo perro se comió una de sus novelas

Tal y como explica el ilustrador en algunos casos bastará con lápiz y papel, pero en otros será necesario llevar a cabo una investigación: “Internet será un aliado valioso para encontrar la información que necesitas sin tener que levantarte de la silla. Esta no es una búsqueda del tesoro fácil. Para conquistarlo, necesitarás tenacidad: un tesoro es accesible solo para los valientes”.

No exagera. En 1993 publicó el libro ‘On The Trail of the Golden Owl’ (‘La caza del búho dorado’) junto al autor Max Valentin con el mismo patrón: 28 años después nadie ha logrado encontrar el tesoro que esconde.

La Entente Cordiale de 1904

Si alguien consigue resolver los acertijos, la solución le conducirá hasta las llaves de cristal de geoda que están enterradas en Francia y Gran Bretaña: con ellas abrirán el estuche que contiene el cofre de oro, es decir, la recompensa de esta particular búsqueda. Este pequeño baúl está valorado en 750.000 euros porque es un tesoro histórico. En 1903 sirvió para albergar el documento que sellaba la paz entre Gran Bretaña y Francia: Émile Loubet, presidente galo, recibió este obsequio por parte de los británicos en 1903 antes de firmar la Entente Cordiale en abril de 1904.

Michel Becker consiguió el cofre en una subasta cuando buscaba la manera de comenzar a dar forma a otra aventura del tesoro literaria cuajada de misterios y acertijos. Su objetivo es que sean dos personas las que descifren las dos versiones del libro para, de alguna manera, recreen lo vivido con la Entente Cordiale que se produjo hace 117 años.