La mujer con las uñas más largas del mundo se las corta por primera vez en 30 años

Hace casi tres décadas que Ayanna Williams, una mujer natural de Texas, decidió dejar de hacer un gesto tan habitual como es el de cortarse las uñas. Su decisión le llevó a entrar en el libro Guinness de los Récords en 2017 convirtiéndose así en la mujer con las uñas más largas del mundo con 5,8 metros de longitud y llegando estas a medir, posteriormente, hasta 7,3 metros. Sin embargo, hace tan solo unos días, decidió cortar por lo sano, y nunca mejor dicho, y deshacerse de ellas. “Estoy cansada de ellas, así que es hora de que se vayan”, ha confesado.

Tras cortarse las uñas, Ayanna afirmó que sus nudillos se sintieron aliviados ©guinnessworldrecords

Ayanna, que utilizaba tres botes de esmalte para pintar sus uñas, tuvo que acudir a una clínica dermatológica para que le cortaran las uñas con una “herramienta rotativa eléctrica” ya que no era posible hacerlo con un cortauñas o con unas tijeras convencionales.

“Tengo sentimientos encontrados sobre la partida de mis bebés”, dijo Williams sobre sus uñas, que ha dejado crecer durante ”unos 28 o 29 años”. “Estoy lista para una nueva vida. Sé que las voy a extrañar, pero ya es hora” añadía.

“Con o sin mis uñas, seguiré siendo la reina”, dijo Ayanna, según recoge la página oficial de Guinness World Records. “¡Mis uñas no me hacen a mí, yo hago a mis uñas!”.

Hasta ahora, Williams no podía realizar algunas actividades, como lavar los platos y poner las sábanas en la cama. “Con mis movimientos, tengo que ser muy, muy cuidadosa” afirmaba. Las uñas de Williams se conservarán en el museo Ripley‘s Believe It or Not! en Orlando, Florida.

Sin embargo, aunque el récord de Williams es impresionante, el récord histórico de las uñas más largas lo sigue ostentando Lee Redmond quien dejó crecer sus uñas hasta los 8,5 metros de longitud hasta que se las rompió en un accidente automovilístico en 2009, según publica el diario Los Ángeles Times .