Ingeniosas soluciones a las preguntas más surrealistas: la historia detrás del mítico Yahoo Respuestas, que acaba de anunciar su cierre

El portal Yahoo! Respuestas es tan mítico que ocupa un lugar destacado en los anales de Internet, pero tras 16 años en funcionamiento, pasará a ser únicamente eso, historia. La plataforma ha anunciado que su cierre definitivo será el próximo 4 de mayo, dejando un enorme vacío en miles de internautas que acudían no solo a buscar conocimiento, sino también a distraerse con las contestaciones más desternillantes a muchas preguntas surrealistas.

El fin último de Yahoo! Respuestas parecía estar enfocado a una puesta en común de conocimientos entre usuarios que se ayudaran entre sí, un foro de todo tipo de temáticas. La deriva de Internet y el uso generalizado de los memes llegó a convertir la idea casi en eso, en un meme continuo elaborado de manera conjunta, gracias a la inocencia de algunos internautas al plantear sus preguntas y a la agudeza mental de muchos otros con sus imaginativas contestaciones.

Las preguntas y respuestas más surrealistas

Una de las preguntas y su respectiva respuesta más populares es una sobre la Segunda Guerra Mundial con la que un usuario pedía un resumen de la misma. La mejor contestación es digna de enmarcar: “Tatatatatatatatata bom bom tatatata bom tatatatatata bom bom tata ay, me dieron”. Otra de las que más han dado que hablar es una usuaria de la plataforma que intenta entender por qué su pez lleva dos semanas durmiendo boca arriba, sin moverse ni comer. La solución de otro internauta puede que dejara un tanto inquieta: “Cualquier persona loca y sin sentido común te diría que se murió, pero yo creo que lo que le ocurre es que entró en fase espiritual y se desdobló”.

Hay a quien le surgió la duda de “cómo se llama la fobia a las sierras metálicas”, que obtuvo una respuesta tajante: “sentido común”. Otros se planteaban si era normal tener discusiones con su perro: “Él se queja de mí y a mí me da pena que me tenga desconfianza, pero dicen que los perros no hablan, aunque estoy seguro de que este sí”. Aquí lo que le espetó otra internauta no fue precisamente agradable: “¡Pobre! Por personas estúpidas como tú estamos así”.

Había también quien no entendía por qué no era capaz de imprimir un gif (una imagen en movimiento): “Intenté imprimir un gif, pero la imagen sale congelada, o sea no se mueve”, decía la usuaria, que señalaba también su modelo de impresora por si eso tenía algo que ver. “¿Qué hago para arreglarlo?”, se preguntaba. En este caso la respuesta tenía una pequeña trampa para quien había planteado la cuestión: “Debes ir a la tienda y pedir cartuchos de tinta para imágenes en movimiento. Son un pelín más caros, pero generalmente hay ofertas”, le aseguraban, con sorna. “Tú pídeselo todo al dependiente y él sabrá qué darte… luego, si te ha servido, lo comentas por aquí para que más gente vea la respuesta”.

Proceso de cierre de Yahoo! Respuestas

Ahora esa puesta en común de dudas y chistes desaparece. Eso sí, Yahoo! Respuestas ha explicado que sus usuarios podrán descargar todos sus contenidos -lista de preguntas, preguntas, lista de respuestas, respuestas y cualquier imagen- por un tiempo limitado, hasta el 30 de junio. Este proceso puede tardar hasta 30 días.

El cierre definitivo será el próximo 4 de mayo en horario del este de Estados Unidos. No obstante, las funciones de la página se reducirán antes de su cierre y desde el próximo 20 de abril no será posible publicar nuevas preguntas ni respuestas, y el servicio permanecerá solo en modo lectura. Asimismo, la compañía estadounidense ha explicado que el cierre de su foro no supondrá cambios para las cuentas de usuario de Yahoo! ni ningún otro de sus servicios, y en su lugar ha recomendado a sus usuarios utilizar buscadores como el suyo propio.