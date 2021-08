La historia de película del bebé que fue abandonado en el metro de Nueva York hace ahora 20 años

Tras abandonar la audiencia, Danny llamó corriendo a Pete para contarle lo ocurrido, pues en sus más de tres años de relación jamás habían hablado de la posibilidad de tener hijos. En un principio, Pete se negó, pero Danny acabó convenciéndole. “Sentí que esto ni siquiera era una oportunidad, era un regalo, y cómo puedes decirle que no a este regalo”, confesaba Stewart a la BBC. Decidió llevarse a su pareja al hogar de acogida y una vez tuvo al bebé en sus brazos, Pete, no pudo decir que no. “El bebé me apretó el dedo con su mano con mucha fuerza”, dice Pete. ”Me miraba y yo lo miraba a él, y fue casi como si encontrara un punto de presión en mi dedo que abrió mi corazón a mi cabeza y me mostró en ese momento que yo podía ser su papá”.