¡Nunca es demasiado tarde! Antonio se presenta al difícil examen de acceso a Medicina a sus 82 años

Para algunos estudiar una carrera universitaria es una decisión que se toma en la etapa de la juventud, pues se piensa que hay una edad tope para asistir a las aulas y volver al estudio. Sin embargo, esto no es cierto. Antonio Tonouti es el ejemplo de que no hay edad para perseguir los sueños y aún menos para estudiar una carrera. A sus 82 años, este abuelo residente en Brasil acaba de presentarse al difícil examen de acceso al grado de Medicina en la universidad.

Antonio ya cuenta con dos titulaciones universitarias: farmacia y derecho. Lleva ejerciendo la profesión de farmacéutico desde 1959, y complementó sus estudios con derecho años después. Ahora ha decidido dar un paso más en su formación y ser ejemplo de fuerza de voluntad con la decisión que ha tomado.

Si logra su objetivo, promete que dará consultad a todos los pacientes que lo requieran. “Si apruebo, que me resulta muy difícil, seguiré estudiando. Y, si he vivido hasta entonces, prometo realizar consultas gratis”, dijo en una entrevista con el programa ‘Bom Dia Paraná’.

Tendrá que esperar hasta dentro de unos meses para saber el resultado ©Programa 'Bom Dia Paraná'.

De hecho las pruebas de medicina son de las más difíciles, él es el más mayor de los 265 candidatos que se han presentado este año. Y aunque los resultados de su examen no se conocerán hasta dentro de unos meses, tiene claro que un posible suspenso no le parará los pies de continuar formándose y estudiando, pues asegura que el estudio activa las neuronas y que la “educación es lo más importante en la vida”.

Siempre inquieto, el anciano dedica sus horas a pintar cuadros y a asistir a clases de inglés, donde está en uno de los niveles más avanzados. Fue en este último lugar donde vio que varios de sus jóvenes compañeros se presentaban a la difícil prueba de Medicina. Así que él no lo dudó y se puso el reto de intentar superar también el examen.

EL UNIVERSITARIO MÁS MAYOR Y UN ERASMUS DE 80 AÑOS

Guiseppe Paterno es hasta el momento la persona más mayor del mundo en obtener un título universitario en Filosofía e Historia a los 97 años de edad. Hizo realidad su sueño de estudiar el año pasado, pues había dedicado toda su vida al trabajar en la industria del ferrocarril.

En España, Miguel Castillo se hizo viral al conocerse que había ingresado en el programa Erasmus a los 80 años. Exnotario jubilado, se matriculó en Geografía e Historia y consiguió cursar su tercer año en la ciudad de Verona. “Un profesor me dijo ‘Tu que eres inquieto, ¿por qué no te vas de Erasmus?’ Y yo le contesté ’Hombre, pero a mi edad…’ Me dijo que lo importante era que me encontrara bien y sí que me encuentro bien y eso que tengo cuatro ’bypass’, que me operaron hace cinco años del corazón”, explicó en El Periódico.