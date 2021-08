El jubilado que cultiva verduras gigantes en su huerto y...¡que ahora triunfa como modelo!

Las vueltas que da la vida: y si no que se lo digan a Gerald Stratford, un pescador jubilado del oeste de Oxfordshire, Reino Unido, que encontró en la agricultura una nueva pasión. Pero sus cultivos son de lo más peculiares, en su huerta solo crecen impresionantes productos de gran tamaño que se han hecho virales en las redes sociales, ya que él los comparte con sus más de 200.000 seguidores. Ahora, este anciano, ya apodado como ‘The Veg King’ (el rey de las verduras) ha dado un salto inesperado a la industria de la moda, formando parte de la última campaña de ropa ecológica de Gucci.

Bajo el nombre de ‘Gucci off the grid’, el agricultor se convierte en el protagonista de esta colección en la que aparece junto a un grupo de jóvenes a los que les enseña a cultivar sus propias hortalizas.

“Hay una profunda satisfacción que viene de comer lo que cultivas. Esa es toda la motivación que necesito para salir y hacerlo todos los días”, explica Gerald en el vídeo promocional, donde también se le puede ver compartiendo sus mejores consejos desde su cobertizo: cómo usar cartones de leche para cultivar lechuga o hasta la importancia de la música para que sus platas se estimulen y crezcan.

Gerald, que vive en el pequeño pueblo de Milton-under-Wychwood, asegura que la agricultura ha sido una parte esencial de su vida y que desde niño ha seguido los pasos de su padre, quien se dedicó de lleno a ello después de que tras la Segunda Guerra Mundial fuera más barato cultivar sus propios productos que comprarlos.

La fama de Gerald tiene una fecha de partida: mayo de 2020. Aunque él ya se había abierto una cuenta de Twitter en 2019 impulsado por su sobrino Stephen, no fue hasta el año pasado cuando consiguió popularidad. La imagen de las fotos de sus primeras patatas del año le lanzaron a la fama: ‘Mi teléfono se estaba volviendo loco y no estaba seguro de lo que estaba pasando, llamé a mi yerno y me dijo: “¡Te has vuelto viral!”, cuenta.

A lost boy tending his pumpkins for Halloween spooky cheers pic.twitter.com/I8hO3g2Y8q — gerald stratford (@geraldstratfor3) October 31, 2020

Y desde entonces, comparte en Twitter sus productos, desde calabacines gigantes hasta coliflores y zanahoria. Además, con su buen sentido del humor, carácter afable y positividad, en unos tiempos tan necesarios, ha conquistado a más de 280.000 personas.

Pero, ¿por qué cultivar verduras grandes? Según él, esta pasión le viene de cuando era pescador y le encantaba capturar los peces más grandes. Y después de que se jubilara se preguntó: “¿Cómo sería cultivar una zanahoria más grande o una chirivía?”. Con el éxito que está cosechando, se motiva a ir poco a poco consiguiendo verduras cada vez más grandes. De hecho, ha conseguido varios premios en concursos de hortalizas gigantes.