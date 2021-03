Un héroe de siete años: este niño salvó a su hermana de morir en el incendio de su casa

Probablemente Eli Davidson no se imaginaba que a sus siete años se iba a convertir en uno de los súper héroes con los que jugaba. Este niño, natural de New Tazewell (Tennessee, Estados Unidos), tuvo la entereza y la valentía suficientes para salvar a su hermana de casi dos años del incendio que destruyó la casa de su familia.

Aquel había sido un día más en la familia Davidson. Chris y Nicole dieron de cenar a sus tres hijos, los metieron en la cama y los niños se durmieron. Una noche típica en casa hasta que horas más tarde, el olor a humo despertó a la madre de los pequeños. En cuestión de minutos, la casa de la familia se incendió y Erin, de 22 meses, quedó atrapada en su habitación.

Chris y Nicole solo tuvieron tiempo de coger a dos de sus tres hijos debido al humo y al fuego ©GettyImages

La pareja solo tuvo tiempo de coger a Elijah, de dos años de edad, y Eli, de siete porque el humo y el fuego eran tan espesos que no había forma de que pudieran llegar hasta la habitación de la niña. Fue entonces cuando se les ocurrió salir de la casa para llegar hasta el bebé a través de la ventana. El problema es que Chris no tenía nada a lo que subirse para alcanzar el hueco que le llevaría hasta su hija.

No se lo pensó dos veces: cogió a Eli, que entró por la venta y cogió a su hermana de la cuna. Ambos salieron ilesos después de que el niño actuase como un auténtico héroe. Así lo explicaba a la CNN: “Pensé que no podía hacerlo, pero luego dije: la tengo, papá. Tenía miedo, pero no quería que mi hermana perdiera la vida”.

7-year-old East Tenn. boy rescues baby sister from house fire https://t.co/hxelGWAgTc — wvlt (@wvlt) December 17, 2020

Campaña de ayuda

Una dotación de bomberos integrada por una veintena de efectivos llegó a la casa cuando ésta se encontraba completamente envuelta en llamas. No pudieron hacer nada por salvar la vivienda: al día siguiente, no quedaba nada. Un nuevo golpe para los Davidson, que, curiosamente, eran especialistas del cuerpo que les auxilió.

La familia estaba intentando empezar desde cero después de la pérdida de empleo debido a la pandemia del coronavirus y del fallecimiento del abuelo de Nicole. Tanto es así que un amigo de la familia ha lanzado una campaña a través de la plataforma GoFundMe para echarles una mano ahora que han perdido todo lo que tenían: “Es devastador. Toda nuestra vida estaba en esa casa y hasta los coches se han perdido. Nunca eres tan humilde como cuando no tienes ni tu propia ropa interior para ponerte”.