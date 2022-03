El juego de los vasos gracias al que una camarera recibe 800 euros de propina como apoyo ante la crisis del Covid

A pesar de que muchos restaurantes ya han reanudado actividades, sus visitas y ganancias continúan siendo bajas, lo cual ha afectado directamente a los camareros ya que muchos de ellos han tenido que ser despedidos o, en el mejor de los casos, tener una reducción en sus horas de trabajo, lo que implica un menor sueldo. Tal es el caso de Cassy Palmer, una camarera en The Village Bistro, un restaurante ubicado en Kennewick, Estados Unidos, quien después de haber pasado meses sin trabajar, ahora debe aumentar sus horas para poder solventar sus gastos y los de su familia. Afortunadamente, a la trabajadora mujer le tocó atender a un grupo de comensales el pasado domingo, quienes premiaron su esfuerzo y dedicación ante la crisis del Covid, dejándole una muy generosa propina de 1.000 dólares (unos 800 euros).

El juego de vasos que finalizó con una gran propina

De acuerdo con un vídeo publicado a través de la página personal de Facebook de Shannon Lewis, una de las mujeres que estaba en el grupo de comensales al que atendió Cassy, muestra cómo cuando la camarera se acerca para dejar la cuenta a los clientes, es invitada a levantar uno de los ocho vasos rojos de plástico que, previamente, habían sido colocados hacia abajo y en dos filas, sobre la mesa. La mujer que se encuentra cerca de donde está Palmer, le indica que bajo uno de los vasos está su propina: “Cierra los ojos y deja que tu dedo señale cuál es el vaso correcto”, le dice la comensal a la nerviosa camarera.

Todos los vasos contenían diferentes cantidades de dinero que sumaban 1.000 dólares (unos 800 euros) ©GettyImages

En medio de una gran curiosidad, Cassy se decanta por uno de los vasos y al levantarlo se encuentra con varios billetes dentro, a lo que la sorprendida mujer no hace más que agradecer. Lo que Palmer definitivamente no esperaba era que, al tomar el dinero, la mujer sentada a su lado le dijera: “De nada, ¡hazlo otra vez!”. Cassy, confundida, le pregunta el por qué y la mujer responde con un animado “¡Sí, hay más!”. Palmer termina de levantar todos los vasos y en cada uno de ellos se encuentra con varios billetes que terminan sumando 1.000 dólares. Finalmente, la camarera demuestra su emoción y su agradecimiento con un gran abrazo a la mujer, quien le dice que no solo ella había contribuido a la generosa propina, sino que había más personas, las cuales habían llegado a ser atendidas por Cassy en algún otro momento, y que también habían querido sumarse a la colecta. En medio de la emoción, también se escucha el grito de una de las mujeres presente, que se dirige a Palmer con un: “¡Feliz Navidad!”.

En el texto que acompaña el vídeo publicado en la red social, la autora cuenta que el grupo de personas que reunió el dinero para la generosa propina de Palmer, buscan apoyarla durante la crisis del coronavirus que afectó los ingresos de la camarera. Los clientes de Cassy también habían estado buscando la manera de premiarla por continuar con su rehabilitación, ya que durante los últimos dos años -tiempo que lleva trabajando en el restaurante- ha logrado mantenerse sobria tras luchar contra su adicción al alcohol.