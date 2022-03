¡Rapunzel existe! Es alemana y su melena mide casi dos metros

Stefanie Classen tiene 31 años y ha sido apodada como ‘la Rapunzel alemana’. Cuando tenía dieciséis años decidió dejar crecer su pelo y, actualmente, su cabello mide un metro y 73 centímetros, cinco centímetros más que ella y tal y como ha confesado públicamente no piensa cortárselo al menos hasta lograr llegar hasta los dos metros. “Siempre he asociado el pelo largo con la belleza por eso cuando cumplí 16 años tomé la decisión consciente de dejármelo largo ” ha confesado esta Rapunzel de carne y hueso.

Classen, quien a diferencia de la popular princesa de Disney no tiene sangre azul ni vive en un castillo en el que tenga que usar su melena para dejar escalar a su príncipe, ha convertido a su novio, un técnico informático de 29 años, en su mejor fotógrafo y juntos han creado un perfil en Instagram en el que ya acumulan más de 2.000 seguidores. “Ambos somos muy creativos y cuanto más crece mi cabello, más me apetece lucirlo en diferentes escenarios” ha admitido Stefanie.”A menudo se me ocurren diferentes ideas y Ralph me ayuda a ejecutarlas”.

Además de mostrar sus fotos, Stefanie, quien trabaja actualmente como guardia de seguridad, también cuenta a sus seguidores cómo cuida y mima su larga melena. “Suelo lavarme el pelo dos veces a la semana, pero lo peor no es lavarlo sino secar los largos mechones” ha admitido la Rapunzel alemana. “Uso champú y acondicionador de manera regular pero no uso secador de pelo porque el calor puede ser dañino, por lo que normalmente me acuesto con la cabeza mojada y al día siguiente ya está seca”.