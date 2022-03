El nuevo trabajo de Choupette, la gata que heredó parte de la fortuna del desaparecido Karl Lagerfeld

A pesar de tener su futuro asegurado después de que su dueño, el fallecido Karl Lagerfeld le donara parte de su fortuna ( algunos hablan de 150 millones de euros y otros de 300), Choupette, la gata birmana del famoso diseñador alemán, ha decidido seguir trabajando. Después de participar en numerosas campañas publicitarias entre ellas, con las firmas Opel y Shu Uemura, que le reportaron cerca de 3 millones de euros y tras haber inaugurado una tienda online donde ofrece diferentes productos bajo su nombre, la mascota acaba de debutar como probadora de hamacas para gatos.

. Choupette probó y aprobó el prototipo de hamaca cuando la marca se lo entregó a través de su agente ©lucybalu.com

RELACIONADO Una pareja compra un gato y meses después descubre que se trata de un tigre de Sumatra

El felino, que acumula más de 250.000 seguidores en su perfil de Instagram, se ha asociado con LucyBalu, una marca con sede en Munich especializada en muebles para animales junto a la que ha “creado” una cama-columpio para gatos de edición limitada. Choupette probó y aprobó el prototipo de hamaca cuando la marca se lo entregó a través de su agente y a partir de ahí surgió como resultado una bonita colaboración. “Nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad de estar tan cerca de Choupette. Quiero decir, fuimos las primeras personas a las que se les permitió tomar fotos y videos de Choupette en su casa. Esperamos seguir colaborando con Choupette “ ha afirmado el diseñador de LucyBalu, Sebastian Frank.

La hamaca esta realizada en fieltro de lana natural, esta acolchada y viene en una bolsa de terciopelo negro en el que se incluye el kit de montaje junto a un mensaje de bienvenida en nombre de Choupette. ¿Su precio? 159 euros, ya que para algo es una hamaca de alta costura.

Choupette es la gata más rica del mundo, y de momento, sin ningún competidor felino a la vista. Antes de la muerte del diseñador, la gata vivía con él en su piso de París, viajaba siempre junto a él en su jet privado y usaba collares de diamantes. Contaba con el cuidado de dos asistentes, una de ellas veterinaria y degustaba a diario latas de paté de pollo y caviar “Choupette es muy agradable. No molesta a nadie ni a nadie le hace mal. Hay gente que se ocupa de ella cuando no estoy, y ya tiene su propia fortuna. Si algo me sucediera, sería una heredera. Por otra parte, la persona que se ocupe de ella no tendrá problemas de dinero. De los anuncios que ha hecho no he tocado nada; todo está guardado expresamente para ella. “Choupette” es rica», reveló el director creativo de Chanel en el programa francés «Le Divan» antes de su fallecimiento. Actualmente, se desconoce quién es el propietario de la rica gatita.