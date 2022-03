Un párroco transmite la misa online y comente un error tecnológico por el que… ¡le ven disfrazado de gángster!

¿Qué haríamos sin la tecnología en tiempos de coronavirus? De no ser por las videollamadas, millones de personas se hubieran quedado imposibilitadas para seguir trabajando, para seguir reuniéndose con amigos y familiares, para dar sus clases vía remota y un sinfín de actividades más. Es por eso que, desde el comienzo del confinamiento, la humanidad tuvo que hacer mayor uso de los dispositivos electrónicos para poder seguir con su vida cotidiana, una de ellas: asistir a misa. Las videollamadas y los directos a través de Facebook se han convertido en grandes aliados para todos aquellos que han querido seguir escuchando la celebración eucarística cada domingo, aunque solo sea vía online. Todas estas innovaciones, además de las ventajas que ya hemos enumerado, también incurren, de vez en cuando en alguna situación un poco cómica, como la que le sucedió a Jesús García Sosa, un párroco de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que aprendió a usar la tecnología para continuar impartiendo la misa a sus fieles. Con lo que el cura no había contado era con que en algún momento, los filtros de Facebook le jugarían una mala pasada al darle un look al más puro estilo gángster, con gafas oscuras y sombrero, que fue lo que le sucedió el domingo pasado.

Mientras el párroco intentaba emitir la ceremonia a los vecinos del municipio, sorprendió a todos los presentes en un primer momento con lo que parecía un atuendo muy poco apropiado para impartir la Palabra del Señor, pero que acabó siendo un filtro de Facebook que activó sin querer por él mismo al iniciar el directo, según recoge la Cadena SER.

Al ver los curiosos accesorios del padre Jesús, los asistentes virtuales comenzaron a hacerle comentarios acerca de su apariencia, que no leyó hasta que terminó la retransmisión. Una vez finalizada la misa, el sacerdote no terminaba de entender lo que había pasado, llegando a un punto en el que se tomó el tema de manera muy seria, avisando de inmediato a su congregación que todo podría haber sido obra de un hacker.Algunas personas mayores que estaban siguiendo la ceremonia incluso le hicieron comentarios en los que mostraban su indignación al considerar que lo que estaba haciendo era una broma de muy mal gusto, mientras que los más jóvenes y conocedores de los trucos que tienen las redes sociales, sí comprendieron el origen del problema. Después, el sacerdote se apresuró a borrar el vídeo para que no quedara evidencia del bochornoso incidente.

No es la primera vez que algo así sucede

Un caso muy similar ocurrió en una iglesia de Salerno, en Italia, el pasado mes de marzo, cuando el párroco Paolo Longo ofició misa, no solo activando un filtro, ¡sino tres! El sacerdote comenzó a impartir la ceremonia usando un casco espacial, luego el filtro se cambió a un casco protector de boxeo (con pesas incluidas) y ya para terminar, apareció con sombrero y gafas, el mismo filtro del padre Jesús, pero al contrario que en el caso ocurrido en la pequeña localidad manchega, este incidente tecnológico se aprovechó para ganar seguidores en las redes sociales, puesto que un usuario de Twitter lo publicó en su cuenta personal y ya ha obtenido más de ocho millones de reproducciones en el vídeo.