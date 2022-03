Nathan Meads, el ‘clon’ más desconocido de Brad Pitt que se gana la vida como albañil

Hasta hace unos meses, Nathan Meads, un albañil inglés de 34 años se ganaba la vida subido en el andamio, sin embargo, ahora y después de comprobar que muchas personas le paraban por la calle para fotografiarse con él debido a su asombroso parecido con Brad Pitt, Nathan combina este trabajo con el de “doble” del actor realizando eventos, programas de televisión y sesiones de fotos.

Aunque al principio le resultaba molesto que le pidieran una fotografía o incluso un autógrafo, tal y como él mismo ha confesado al diario Daily Mail, este albañil natural de Oxford parece haber cogido el gustillo a la fama, tanto que cobra cerca de 1.000 euros por cada una de sus apariciones públicas. “No puedo ir a ninguna parte. No puedo ir a las tiendas, los ves detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt”, ha reconocido Nathan al diario británico.

A pesar de la expectación que levanta cada vez que pone un pie en la calle, él insiste en que no es capaz de ver su parecido con el actor y que jamás se ha considerado un chico guapo. “He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que era uno de esos hombres que a todos les gusta” ha afirmado el ex albañil.

Sin embargo, su parecido con el protagonista de Leyendas de Pasión, no solo le ha traído cosas buenas, ya que debido a su popularidad y la admiración que levantaba entre las chicas acabó perdiendo a su pareja y madre de sus dos hijas, Laila, de cuatro, y Grace, de nueve. “Odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos” ha admitido el clon de Pitt.

Ahora, Nathan, quien trabaja en Bloor Homes, uno de los grupos de construcción de viviendas de propiedad privada más grandes del Reino Unido, solo sueña con abandonar este trabajo y poder dedicarse solamente a ser el hermano gemelo del atractivo actor, pues tal y como él mismo ha confesado, cuando le llaman Brad siempre contesta.