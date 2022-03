Denís Vashurin: el Benjamin Button ruso que tiene 32 años, pero aparenta 13

Denís Vashurin dejó en envejecer hace veinte años, pero, a diferencia del personaje que interpretó Brad Pitt en la película dirigida por David Fincher, él sí sabe qué se siente a medida que va cumpliendo años. Aunque tenga la apariencia de un niño de trece años, en realidad tiene 32. Este es el curioso caso del Benjamin Button ruso.

Denís Vashurin vive en la región de Primorie (Rusia) y está atrapado en el cuerpo de un adolescente de trece años debido a una extraña enfermedad. Cuando era pequeño notaron que su crecimiento era más lento que el de otros niños de su edad, pero no le dio importancia porque no afectaba a su vida: destacaba en muchas actividades físicas y sacaba buenas notas.

Sin embargo, el paso del tiempo dejó de hacerse patente en su físico y, con 32 años, sigue pareciendo aquel niño que sobresalía en el colegio. Hoy en día y teniendo en cuenta su condición, intenta llevar una vida normal: trabaja en una compañía eléctrica y no sale mucho de su localidad natal. Allí da rienda suelta a sus dos aficiones: la pesca y la caza.

Un misterio

Al contrario de lo que se pueda pensar, el juvenil aspecto de Denís Vashurin le ha generado diferentes problemas y los más habituales los vive cuando va al volante: a veces le han parado y ha tenido que presentar su certificado de nacimiento para librarse de una multa.

¿Por qué su cuerpo se niega a envejecer? Lo cierto es que es todo un misterio porque nunca ha ido al médico para saberlo. En declaraciones a Spdnoticias asegura que se encuentra bien: “Nunca he tenido problemas de salud, así que no tengo razones para ponerme en manos de ningún especialista”. Eso sí, reconoce que tiene las mismas dolencias que cualquier hombre de su edad: “Muchas personas creen que físicamente me siento tan joven como aparento, pero tengo los mismos dolores y molestias que otros adultos”.