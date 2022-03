La emotiva reacción de un joven con síndrome de Down cuando su hermano le pide que sea el padrino de su boda

La emoción es un factor clave para conseguir que un vídeo se haga viral e impacte a millones de personas. Eso fue lo que lo que ocurrió con el vídeo en el que se ve a una pareja pidiendo al hermano con Síndrome de Dawn del novio que sea el padrino de su boda. El vídeo ya ha conmovido a miles de personas que no han parado de compartirlo en redes sociales.

Will Claussen y AJ Johns, una joven pareja de Estados Unidos que planea casarse en julio de 2021, ha comenzado a tomar decisiones importantes respecto a su boda y una de las primeras ha sido que Henry Joe, hermano de Will, sea el padrino, momento que han capturado en vídeo. Lo que ha emocionado a miles de personas es que Henry, que tiene síndrome de Down, ha respondido a la petición de la forma más dulce e inesperada.

AJ y Will planearon que el momento fuera de lo más emocionante para Henry, por lo que enterraron una botella de vidrio con un mensaje escrito en papel dentro de ella e hicieron que cavara para encontrarla y así poder leer el mensaje.

En el trozo de papel ponía: “Joe, eres el mejor hermano y también el mejor amigo, así que por favor di que sí quieres ser mi padrino de boda.”

Apenas terminar de leer el mensaje, Henry se lanza a los brazos de su emocionado hermano y enseguida acepta la propuesta en medio de lágrimas de emoción. Un segundo después se une a la celebración el Golden Retriever de la familia y se alcanza a escuchar la voz entrecortada de AJ, quien se encontraba inmortalizando el momento con su celular.