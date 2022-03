El original vídeo de un profesor para recordar las medidas ‘anti-Covid’... ¡a ritmo de Queen!

La ‘vuelta al cole’ ya ha comenzado en muchas comunidades, mientras que en otras aún empezarán a lo largo de los próximos días. Es importante recordar las medidas de seguridad contra el coronavirus y un profesor ha encontrado una simpática y práctica forma de explicar a sus alumnos las normas de prevención en la vuelta a las aulas.

“No nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, las manos hay que lavar. Hey, tápate la boca si vas a estornudar”, canta Marcos Ortiz en un vídeo que ha compartido a través de Tik Tok. Él es profesor de educación física y ha usado la conocida canción de Queen ‘Another One Bites The Dust’ como banda sonora de las medidas que tienen que tener en cuenta los alumnos.

El vídeo ha tenido tal éxito que ya acumula más de un millón de visualizaciones y los comentarios son muy positivos agradeciendo la idea tan original que ha tenido Marcos para que los jóvenes tengan muy claro qué es lo que deben y no hacer. Como por ejemplo evitar el contacto entre ellos, mantener la distancia de seguridad y que cuando uno estornuda es mejor hacerlo tapándose la boca con el codo.

Son muchos los usuarios que tras ver el vídeo han comentado con humor que ojalá tuvieran un profesor como Marcos con métodos tan singulares y que con los que consigue acercarse a los más jóvenes.