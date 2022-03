Pasión sin límites: un fotógrafo construye una casa en forma de cámara y llama a sus hijos Canon, Epson y Nikon

Todos crecemos apegados a ciertos hobbies, pero lo de este fotógrafo indio va muchos más allá. Apasionado de las cámaras de fotos desde que tenía uso de razón, Ravi Hongal ha hecho de la fotografía su forma de vida y también la de su familia. Después de bautizar a sus tres hijos con el nombre de Canon, Epson y Nikon, Hongal ha construido una casa con forma de cámara de fotos cuyas imágenes ya han comenzado a dar la vuelta al mundo. “Mi amor por las cámaras y la pasión por la fotografía me hicieron construir mi casa en forma de cámara con una lente, un flash, un carrete de exhibición, una tarjeta de memoria y un visor” ha declarado recientemente el protagonista de esta historia.

En la imagen Ravi Hongal junto a su mujer y sus tres hijos ©@NirmalGanguly

Ravi, quien heredó su pasión por la fotografía de su hermano mayor, ha tardado algo más de dos años en construir esta original casa a la que ha bautizado bajo el nombre de Click y que ha tenido un precio estimado de 80.000 euros. Compuesta de tres pisos, la residencia del fotógrafo se encuentra situada en una de las zonas más transitadas del distrito de Belgaum de Karnataka, en India y cada uno de sus pisos está construido en homenaje a cada uno de sus hijos. “El primer piso se ha construido con la forma de una impresora Epson en honor de mi hijo pequeño, el segundo piso tiene una ventana en forma de lente Nikon dedicada a mi hijo mediano y el piso superior cuenta con una ventana en forma de flash Canon para mi hijo mayor” ha revelado el fotógrafo.

Como no podía ser de otra manera, en el interior los techos y las paredes se han diseñado de acuerdo con varias de las partes que componen el cuerpo de una cámara de fotos y en ellas cuelgan innumerables fotografías hechas por Ravi que cuentan su historia desde 1986. “Era mi sueño y estoy feliz de que mi pasión sea reconocida y la gente la esté disfrutando. Me siento muy feliz y orgulloso de ver a la gente pararse a hacerse fotos y selfies ” declara Hongal.

La casa ha costado cerca de 80.000 euros y esta situada en una de las zonas mas transitadas del distrito de Belgaum de Karnataka, en India ©@NirmalGanguly

Pero no todo ha sido un camino de rosas en esta andadura, para llevar a cabo este sueño, Ravi y su mujer tuvieron que pedir prestado algo de dinero y deshacerse de su anterior residencia para invertir todo en su nueva vivienda. Además, el fotógrafo ha señalado que no tuvo nada fácil la decisión de bautizar a sus hijos con los nombres de marcas de cámaras de fotos, pues fueron muchos los que lo tildaron de loco. “Cuando le dije a mi familia que quería nombrar a mi primogénito como una cámara, claramente no estaban contentos con la decisión. Sin embargo, mi esposa compartía mi entusiasmo por la fotografía, y finalmente convenció al resto de los miembros de la familia para que aceptaran nuestra decisión. Entonces decidimos seguir adelante con el nombre. Era un nombre único, pero nada de qué avergonzarse. Después de todo, es la cámara la que nos da el pan cada día”

Por su parte, su hijo mayor, Canon, ha señalado: “Mis amigos solían preguntarme si era mi nombre real. Ahora les digo que sí, la fotografía es la pasión de mi padre y por eso me llamó Canon ”.