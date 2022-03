No todos los héroes llevan capa: un conductor detiene el autobús para ayudar a una abuelita en apuros

El protagonista de esta historia había servido en Irak antes de circular en el autobús que conducía por Hungría. Por eso no se amilanó ante un criminal que intentaba atracar a una anciana en la calle. En cuanto observó la violenta escena, no dudó en detener el autobús para ayudar a la mujer, quien se agarraba con fuerza a su bolso. El conductor se bajó del vehículo y se dirigió amenazante al agresor, consiguiendo de un empujón que se separase de la señora. Después de asegurarse de que el criminal no volvería, le pidió a la señora que subiese con él. Las imágenes de este héroe sin capa ya se han hecho virales en las redes sociales.