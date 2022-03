Blogueros viajeros: así consiguieron Jack Morris y Lauren Bullen un sueldo de seis cifras y una mansión en Bali

Jack Morris y Lauren Bullen tienen menos de treinta años y un salario de seis cifras que han conseguido gracias a sus viajes y a las fotografías que hacen ellos. Para esta pareja de reconocidos blogueros el cielo es el límite: han convertido su afición en su trabajo recorriendo más de 45 países juntos y estableciendo su base de operaciones en una mansión ubicada en Bali. ¿Cómo lo han conseguido? Esta es su historia.

Jack tiene 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y Lauren acumula 2,1. Lo máximo que ha cobrado él por una publicación han sido 8.500 euros, una cifra un poco inferior en el caso de ella: casi 6.000 euros. Y es que, según han confesado, no publican un post patrocinado por menos de 2.690 euros. Marcas globales como Royal Caribbean Cruises, Disney, AirBnB o Tiffany & Co se han acercado a esta pareja para ofrecerles trabajo. ¿Cómo han logrado hacer realidad el sueño de muchos?

Evidentemente su vida no siempre ha sido así. Morris, natural de Manchester, trabajaba como limpiador de alfombras. Un buen día decidió que necesitaba algo de aventura en su vida y se fue a Bangkok (Tailandia): “Quería quería probar algo diferente y volé por mi cuenta sin un plan. Solo quería ver qué era lo que había preparado para mí”.

Juntos han recorrido más de 45 países ©doyoutravel

Fiji, el país que les unió

Después de dos años de viajes constantes, Jack decidió comprar una cámara y documentar sus viajes bajo la marca Do You Travel: “La creé para compartir mis experiencias, no se trataba de ganar dinero. No esperaba hacerlo ni que explotase a este nivel, pero así se creó mi nueva carrera. Las marcas se ponían en contacto conmigo antes de aceptar ofertas. No me importaba ganar dinero, era un proyecto que hice por diversión, pero a medida que crecía, algunas propuestas eran demasiado buenas para rechazarlas”.

¿En qué momento aparece Lauren? En 2016. Ella, nacida en Australia, trabajaba como ayudante en una clínica dental y conoció a Jack en Fiji. Tras este primer acercamiento y teniendo en cuenta que la fotografía de viajes era su gran pasión en común, llegaron a la conclusión de que juntos tendrían más posibilidades. Fue el germen de su historia de amor. “Es ideal, nunca esperé encontrar a alguien con quien compartir esto así que funcionó muy bien”, confiesa él.

Muchos de los muebles de su nueva casa han sido gratis ©doyoutravel

Una mansión en Bali

Esta pareja solo promociona y publica cosas que realmente les gustan o en las que creen. Aseguran que eso es clave y muy importante para ellos y, además, creen que esa es la razón por la que sus imágenes tienen tanto éxito: “Es casi un sueño. Ser capaz de hacer lo que quiero todos los días es increíble”. Eso sí, para inmortalizar sus momentos se han desviado un poco del espíritu de Instagram, ya que usan una Canon 5D MK3 y una Sony A7S II y las retocan con un programa profesional.

Tal es su éxito que, cuando decidieron establecer su hogar en una mansión de Bali de 900 metros cuadrados, la pareja consiguió parte de lo que costaba gracias a una serie de colaboraciones que no solo les proporcionaron cuantiosos ingresos… también contribuyeron a amueblar buena parte de la casa gratis. Aun así, la factura llegó al millón de euros.