El reto visual de moda: ¿puedes ver al oso panda de esta imagen en menos de 10 segundos?

Uno de los pasatiempos que más se comparte en las redes sociales son los retos visuales, en los que los usuarios deben buscar un animal, objeto e incluso personas en una fotografía en la que hay miles de cosas similares. El nuevo reto que se ha hecho viral consiste en buscar a un oso panda en una imagen en la que a simple vista se ven todo tipo de pastillas en blanco y negro, algo que dificulta la búsqueda del animal.

El reto no solo consiste en encontrar al oso panda, también hay que hacerlo con un tiempo limitado: debemos encontrar al animal en menos de 10 segundos. ¿Lo has encontrado ya? Es un poco complicado, por ello te damos una pista: céntrate en el lado izquierdo de la fotografía. Si todavía no lo has encontrado y te has dado por vencido, aquí tienes la solución: