El cocodrilo de Valladolid es el nuevo protagonista de decenas de memes

El supuesto cocodrilo de Valladolid ya tiene una línea de camisetas y una canción. Todo comenzó cuando dos adolescentes y un policía de la localidad de Simancas aseguraron haber visto a un reptil de aproximadamente un metro y medio en la desembocadura del Pisuerga en el río Duero el pasado fin de semana. Aunque todavía no se ha confirmado que exista, las autoridades continúan en la búsqueda del animal que ya se ha convertido en todo un símbolo de la comunidad en las redes sociales. No han tardado en aparecer los memes que fingen entrevistar al cocodrilo o los que aseguran que los Simpson ya predijeron esta situación. Incluso el grupo de música Jimenos Band le ha dedicado una canción al escurridizo animal, llamada Cocodrilo en el Pisuerga. Algunos expertos han apuntado que se podría tratar de una nutria y no de un gran reptil si se tienen en cuenta los rastros hallados en la ribera del río.