¡El amor eterno existe! Una pareja recrea las fotos de su boda 50 años después y el resultado te encantará

No todos los días se cumplen 50 años de casados, y por eso Carolyn y Kelly Gay lo han celebrado recreando exactamente el álbum de fotos de su boda en DSM First Church en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. La pareja no ha querido perderse el mínimo detalle y han viajado incluso a la iglesia donde se dieron el ‘sí, quiero’ y con la novia usando el mismo vestido de 1971.

Según explican al canal WQAD-TV, Carolyn quería planear este momento y sorprender a su marido con la sesión de fotos, pero tardó un tiempo en planearlo porque tuvo que dejarse crecer el cabello durante estos últimos tres años para que las imágenes coincidieran. “En un momento dado, pensé, ‘Oh, son solo 50 años. Salgamos a cenar y terminemos el día’. Entonces pensé, ‘Realmente, para la cantidad de personas que se casaron en los últimos 50 años, no hay muchas que todavía estén con la misma persona’”, contó ella.

Carolyn sorprendió a su pareja para que se hicieran estas fotos ©Captura del vídeo de WHO13

El 12 de marzo, justo el mismo día de su aniversario, llegó el momento de la sorpresa y Kelly estaba sin palabras. Aseguraba que durante el medio siglo de matrimonio solo una vez ella le había ocultado un secreto. En las imágenes, que fueron realizadas por el fotógrafo Sam Hoyle, se ve la misma pose de antes y después de la pareja.

“La gente está buscando buenas noticias y algo a lo que aspirar. Qué mejor a lo que aspirar que una pareja feliz 50 años después de la fecha de su boda original, mirándose con amor el uno al otro como si fuera su primer día”, explicó el fotógrafo.

Y para recordar este día tan importante, la pareja desenterró los recibos del enlace celebrado hacía 50 años y se sorprendieron al descubrir que toda la boda, en la que incluía incluida su luna de miel, les había costado alrededor de 289 euros. El vestido blanco de Carolyn costó unos 38 euros y su viaje de novios en coche a Nueva Orleans fue de 77 euros.

La celebración de este aniversario es bastante especial por la duración, aunque Kelly no cree que lo sea así: “Pasamos por mucho, pero no sé si hemos pasado por algo más de lo que pasan otras parejas. No creo que seamos nada especial. Simplemente encontramos una manera de superar las partes difíciles y disfrutar de las otras partes”.