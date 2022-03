La influencer Gemma Marín se enfunda la bata blanca tras diez años sin ejercer como enfermera

La actriz e influencer Gemma Marín, conocida por sus papeles en Tierra de lobos o Cuenta atrás y que acumula más de 300.000 seguidores, ha decidido enfundarse de nuevo la bata blanca para aportar su particular granito de arena en la lucha contra el Covid-19. Tras más de una década sin ejercer como enfermera, Gemma decidió mandar su curriculum a varios hospitales madrileños y solo 24 horas después comenzó a trabajar en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

Gemma, conocida también por su trabajo de actriz en ‘Tierra de Lobos’, está ejerciendo de enfermera en el Hospital Universitario 12 de octubre ©gemma_marin

A pesar de ser madre de dos niñas pequeñas, Gemma creyó que su labor era necesaria y tomando todas las precauciones necesarias decidió dar este gran paso. “Llevo muchos días sin poder dormir, y algo dentro de mi me dice que tengo la responsabilidad de cómo sea aportar mi granito de arena, son tantas las veces que la vida me ha ayudado, y tanto lo que me ha dado, que no puedo quedarme en casa cuando el mundo pide a gritos sanitarios... ayer mandé mi curriculum de enfermera a todos los hospitales que batallan contra el Covid-19 y que necesitaban enfermeras avisando que hace 10 años que no toco un hospital, esta mañana me llamaban para incorporarme hoy mismo, lo cual me ha confirmado lo acertado de mi decisión..” declaraba la influencer en las redes sociales. “Se que para mucha gente será una locura teniendo dos hijas pequeñas, pero gracias a dios tengo una familia que me apoya y ellas siempre estarán bien atendidas, y en cuanto al miedo a contagiarlas, claro que lo tengo, pero eso va hacer que extreme al máximo las medidas de seguridad. No es época de miedos, es tiempo de responsabilidad y empatía, juntos acabaremos con esto, y cuando acabe seremos más fuertes” añadía Gemma Marín.

A pesar de lo reconfortante de poder echar una mano, para Gemma también ha sido muy duro ©gemma_marin

Aunque al principio le costó adaptarse, pronto comenzó a coger el ritmo y con la ayuda de sus compañeras todo fue un poquito más fácil. Y es que Gemma tuvo claro desde el principio que España necesitaba ayuda y que si sus conocimientos podrían ayudar a salvar vidas no se sentiría bien quedándose en casa.

Gemma Marín no ha sido el único rostro conocido que ha decidido echar una mano en estos momentos tan difíciles. A esta causa también se han unido, la actriz Nerea Barros, el piragüista Saúl Craviotto, el exboxeador Javier Castillejo, el cocinero José Andrés o la actriz Clara Alvarado, entre otros.