¿Por qué esta foto del presidente de Portugal es la más aplaudida? Por algo tan normal como esto

Marcelo Rebelo de Sousa ganó las elecciones de Portugal por mayoría absoluta en enero de 2016. Conocido como ‘El Profesor’, el dirigente luso es uno de los rostros más populares de nuestro país vecino y no sólo por el cargo que desempeña. Su buena fama se ha ido asentando con el paso del tiempo y con su forma de ser: un político cercano a la población que se comporta como uno más. Por eso, sus últimas imágenes han triunfado entre aquellos que no conocían esta imagen “ de andar por casa” del mandatario, pero no ha sorprendido a sus votantes.

La imagen fue tomada el fin de semana pasado en un supermercado de Cascais, una ciudad situada a 30 kilómetros de Lisboa que es donde vive. El presidente Marcelo no ha ocupado el Palacio de Belém (residencia oficial para los dirigentes del país) ya que prefiere seguir viviendo en su casa de siempre. De esta manera, conserva una de sus buenas costumbres: bañarse a las 8 de la mañana en el mar, algo que sólo ha interrumpido con la llegada del coronavirus.

RELACIONADO El perro del presidente de Irlanda se cuela en un acto y le roba el protagonismo

Como cualquier otro ciudadano, Sousa eligió el sábado para hacer la compra y se dirigió a uno de los supermercados Continente para ello. Después de pasear por los pasillos cogiendo todo aquello que necesitaba, se puso en la fila. El resto de consumidores no se inmutaron en exceso ante la imagen de su presidente en bañador y con sudadera. Están acostumbrados porque esta normalidad es una de sus señas de identidad. Desde que llegó a la presidencia no ha dejado de comportarse como siempre ha hecho.

El presidente de Portugal durante la pandemia del coronavirus ©GettyImages

Mascarilla y distancia

La estampa se ha convertido en todo un ejemplo para la ciudadanía por varias razones: la normalidad de la acción y la aplicación de las medidas de seguridad e higiene por parte de Sousa. El presidente de Portugal no sólo mantiene el distanciamiento social con el resto de clientes del establecimiento, también se ha equipado con su correspondiente mascarilla quirúrgica para minimizar los riesgos ante la Covid-19.

Evidentemente, la imagen ha corrido como la pólvora por las redes sociales, especialmente en Twitter. Han sido muchos los usuarios los que se han mostrado muy sorprendidos por la normalidad de Marcelo Rebelo de Sousa y han alabado su actitud de cercanía y normalidad.