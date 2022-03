La inteligente medida de una comunidad de vecinos para hacer frente al coronavirus

Uno de los cambios que ha llegado con la Fase 1 de la desescalada es la posibilidad de recibir visitas en casa siempre y cuando sean familiares, se mantenga la distancia social y no haya más de diez personas. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista riesgo de contagio: el coronavirus sigue siendo una realidad y todas las precauciones que tomemos siempre serán bienvenidas. Como la medida que ha adoptado esta comunidad de vecinos.

Tenemos claro cómo debemos protegernos frente al Covid-19 y las fórmulas que podemos seguir para minimizar los riesgos: distanciamiento social, mascarillas, guantes y una correcta higiene. Algo que debemos trasladar a nuestras viviendas para que sean lugares seguros: limpieza, desinfección, ventilación… El problema es que no podemos controlar las medidas que se toman más allá de nuestra puerta. O sí.

Los vecinos de esta comunidad saben que la unión hace la fuerza y que esta es una de las claves para luchar contra la actual pandemia. Por ello, han encontrado la manera de protegerse ellos mismos frente al virus y, de paso, cuidar a todos aquellos que vayan a visitarlos. El método no es el más sofisticado del mundo, pero es eficiente: una esponja llena de palillos.

Con esta iniciativa quieren proteger a todo el mundo ©@noelia_atance

La han situado junto al portero automático bajo un cartel: “Utilizadlos para llamar”. Las imágenes, publicadas en Twitter por una periodista, no han tardado en generar un aluvión de reacciones de lo más simpáticas y divertidas en las redes. Son muchos usuarios los que han propuesto complementar estos utensilios con unas aceitunas, otros han confundido el trozo de gomaespuma con un pedazo de queso y algunos han recordado su adolescencia advirtiendo que pueden convertirse en un instrumento con el que quemar los timbres… Sea como sea, el método es de lo más ingenioso e imitable.