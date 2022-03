Fallece el ‘youtuber’ Corey La Barrie en un accidente de tráfico el día de su veinticinco cumpleaños

La estrella de YouTube Corey La Barrie, que sumaba en su canal, creado en 2014, 338 mil suscriptores y más de 44 millones de reproducciones, ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido en Los Ángeles justo el día de su 25 cumpleaños. Al parecer, Corey, quien había estado celebrando una fiesta con amigos y champán minutos antes de su fallecimiento, viajaba como pasajero en un superdeportivo de de la marca McLaren conducido por Daniel Silva, un famoso tatuador estadounidense, quien perdió por completo el control del coche estrellándose contra una señal de stop y un árbol.

Corey La Barrie acumulaba más de 44 millones de reproducciones totales en YouTube ©coreylabarrie

Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un hospital donde tan solo se pudo certificar la muerte del ‘youtuber’, mientras que su amigo, Silva, que ha sido acusado de asesinato, pues según algunos testigos estuvo bebiendo antes de ponerse al volante, tuvo que ser operado por una fractura de cadera. Todo apunta a que la mezcla de velocidad y alcohol fue el detonante de este fatal accidente.

La familia de La Barrie, quien era natural de Adelaida, Australia, confirmó su repentino fallecimiento en las redes sociales y también acusó a Silva de estar borracho al volante y ser responsable de su muerte.

“Esto no es algo que alguna vez me imaginé que iba a sentarme a escribir, ni siquiera es lo que me gustaría estar haciendo ahora, pero todos merecen saber que mi hermano Corey falleció en un accidente de coche conducido por uno de sus amigos que iba borracho. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. No se como se supone que ahora puedo continuar sin ti” escribía el hermano menor de Corey, Jarrad. “Ya te extraño mucho, esto no es justo. Gracias por ser siempre el mejor hermano mayor que podría pedir Te amo, la vida no será lo mismo sin ti. Saluda al abuelo y la abuela de mi parte” añade.

El tatuador Daniel Silva, muy conocido en Estados Unidos, es el que conducía el coche en el que perdió la vida Corey ©danielsilva

Su madre también ha recurrido a las redes para lamentar la muerte de “ su niño” como ella lo llamaba cariñosamente. ‘Mi corazón está roto en este momento, el dia de tu 25 cumpleaños, hijo mio. Estabas borracho y te metiste en un coche con otro borracho. El accidente te mató en el instante. Ninguna palabra puede describir la tristeza que siento al soltar tu mano, mi niño. Todo parece irreal y estoy abrumada por el dolor. Te amo mucho Corey y te extrañaré. Es muy injusto ’’, escribía la madre de La Barrie, Lissa Burton.