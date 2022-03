Compra unos cascos por internet y lo que llega a su casa le deja sin palabras

En algunas ocasiones cuando compramos algo por internet y llega a nuestras manos sentimos decepción. No era cómo esperábamos, no nos queda igual que en las imágenes que habíamos visto, la calidad es más baja, tiene algún desperfecto… Sin embargo, otras veces abrimos la caja y nos encontramos con algo que tiene muy poco que ver con lo que habíamos comprado. Algo así le sucedió a la protagonista de esta historia.

Las compras online son una de las actividades que más se ha incrementado durante la cuarentena que nos ha obligado a mantener el coronavirus. Teniendo en cuenta que las medidas adoptadas en la mayor parte de los países implicaban el cierre de aquellos comercios que no fueran esenciales, muchos consumidores han recurrido a internet. Es la fórmula que empleó esta chica para hacerse con unos cascos nuevos.

Los cascos con su tamaño original ©Pixabay

Buceando por la red, esta usuaria llegó a una página web en la encontró unos ‘AirPods Clon’. O lo que es lo mismo: una copia de este producto electrónico de la marca Apple. Los compró y varios días después de la operación, llegaron a su casa de los Emiratos Árabes. Fue entonces cuando empezó a sospechar: el peso y las dimensiones del paquete eran demasiado grandes teniendo en cuenta que los cascos caben en la palma de la mano.

Al abrir la caja comprendió el porqué de su tamaño… y se quedó sin palabras. Efectivamente, los ‘AirPods Clon’ habían llegado, pero no eran lo que ella esperaba. Las medidas de los auriculares eran mucho mayores; tanto es así que, como muestran las imágenes, eran más grandes que su propia cabeza. Tras la sorpresa inicial, la chica decidió tomarse las cosas con humor y compartió su historia en las redes sociales. Evidentemente, la divertida anécdota no tardó en convertirse en una historia viral. Lo que no sabemos es si, finalmente, se los quedó o acabó devolviéndolos.